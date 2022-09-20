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【電動車】小鵬反彈10%　重磅SUV「G9」發布會將於明晚舉行　稱充電5分鐘、續航200公里

股市 09:39 2022/09/20

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【電動車】小鵬重磅SUV「G9」發布會將於9.21舉行　稱充電5分鐘、續航200公里

小鵬汽車 （09868） 官方微博宣布，其重磅SUV新車「G9」發布會將於明晚（21日）7時舉行，並將採用網上形式舉行。按公司計劃，G9將於今年第四季開始交付。

小鵬汽車現反彈10%，報62.65元。

此外，小鵬汽車由9月3日起，G9展車已陸續抵達不同城市，包括北上廣深、成都、天津、南京。

小鵬G9早於8月已開始接受預訂，從公司宣傳海報可見，G9配上雙腔空氣懸掛，只需3秒便可由零加速至每小時100公里，最高續航力為702公里，為國內首款基於800V高壓SiC平台的量產車，充電5分鐘，續航200公里。

另外，G9亦配備環抱式座艙、雙14.96英寸高清聯體智能屏幕，並搭載高通8155芯片。後排座位支持加熱按摩及靠背角度電動調節。

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編輯：姚卓然

科技產品 電動車 汽車 小鵬汽車－W（09868）

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