▲ 【iPhone 14】CSL Mobile 即日起接受登記蘋果新機iPhone 14系列 指定上台買機平至少800元、舊客送世界盃NowE通行證（附價目表）

蘋果新旗艦機iPhone 14 系列正式登場，本港電訊商開始推出iPhone 優惠吸客。香港電訊 （06823） 旗下CSL Mobile 宣布，現有csl 及 1O1O 指定月費客戶購買全新iPhone 14 及 iPhone 14 Pro 系列淨手機，將送一張Now E 2022 足球盛事通行證，可收看64場世界盃賽事的4K直播連，以及連20GB 5G 本地流動數據 （每月10GB，共 2 個月）。

買機上台方面，csl 客戶若選用指定 5G 月費計劃，可享介乎800至1800元手機的折扣。而csl 最平的指定5G 計劃，包每月16GB數據、免費2個月 MOOV，連行政費等，月費實繳216元，簽約期兩年，如果選購入門版128GB版本的iPhone 14 可減800元，即淨出機價為6,099元，連同月費支出，合約期內實繳合共11,283元；客戶若選用上述同一計劃，但簽約3年，128GB iPhone 14淨出機價為5699元，合約期內實繳合共13,475元。

指定5G計劃買機上台的話，csl 及 1O1O會附送Inno3C i-PWE3 3 合 1 折疊磁吸無線充電板 、3C i-LM5 閃燈磁吸移動電源、iPhone 14 系列配件套裝。

csl. 5G 服務計劃

csl. 指定5G 計劃買機優惠

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記者：李哲毅