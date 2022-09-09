【網上學習】YouTube明年推「無廣告」影片功能　允許創作者提供收費課程

▲ 收費課程不會在影片加入廣告、外部鏈結和推薦選項，這將有助學生在觀看時更為集中。（法新社）

疫情使網上學習成為大眾習慣，為幫助創作者建立更完善的教育平台，YouTube宣布將於明年推出「無廣告」影片功能，允許創作者向用戶提供收費課程，而且會刪除外部鏈結和推薦選項，使學生在觀看影片時避免分心。

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YoutTube會從中抽成

YouTube表示，該新功能會為創作者提供結構化的視像課程方式，讓他們無需把粉絲引向其他網站或應用程式，就能在YoutTube上銷售教學課程等材料，而YoutTube也會從中抽成。

為加強YouTube的教育特色，創作者可提供免費或收費課程，當中的收費課程不會在影片加入廣告、外部鏈結和推薦選項，這將有助學生在觀看時更為集中。該功能將於明年於美國和韓國推出測試版，並計畫在稍後時間擴展至更多國家。

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此外，YouTube還會在明年推出「測驗功能」（Quiz Feature），讓創作者在頻道的社區標籤中設置與其教育內容相關的測驗，並向觀眾詢問他們在影片中討論的內容。

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責任編輯：陳卓賢