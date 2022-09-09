  • 32°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 12:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網上學習】YouTube明年推「無廣告」影片功能　允許創作者提供收費課程

科技 12:02 2022/09/09

分享：

分享：

收費課程不會在影片加入廣告、外部鏈結和推薦選項，這將有助學生在觀看時更為集中。（法新社）

疫情使網上學習成為大眾習慣，為幫助創作者建立更完善的教育平台，YouTube宣布將於明年推出「無廣告」影片功能，允許創作者向用戶提供收費課程，而且會刪除外部鏈結和推薦選項，使學生在觀看影片時避免分心。

【加密騙局】黑客入侵南韓政府YouTube頻道　播放Elon Musk採訪片段

YoutTube會從中抽成

YouTube表示，該新功能會為創作者提供結構化的視像課程方式，讓他們無需把粉絲引向其他網站或應用程式，就能在YoutTube上銷售教學課程等材料，而YoutTube也會從中抽成。

為加強YouTube的教育特色，創作者可提供免費或收費課程，當中的收費課程不會在影片加入廣告、外部鏈結和推薦選項，這將有助學生在觀看時更為集中。該功能將於明年於美國和韓國推出測試版，並計畫在稍後時間擴展至更多國家。

【YouTube】觀看節目更方便　YouTube TV或推同一畫面支援多個直播串流功能

此外，YouTube還會在明年推出「測驗功能」（Quiz Feature），讓創作者在頻道的社區標籤中設置與其教育內容相關的測驗，並向觀眾詢問他們在影片中討論的內容。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【冒牌手機】「山寨版」iPhone 14 Pro Max搶先登場？　搭載仿iOS主題Android系統
2022/09/01
【冒牌手機】「山寨版」iPhone 14 Pro Max搶先登場？　搭載仿iOS主題Android系統
【遊戲熱話】YouTube公開《ELDEN RING》數據　相關影片觀看次數達34億
2022/08/05
【遊戲熱話】YouTube公開《ELDEN RING》數據　相關影片觀看次數達34億
【串流平台】YouTube進軍串流平台市場　「頻道商店」最快秋季面世　
2022/08/16
【串流平台】YouTube進軍串流平台市場　「頻道商店」最快秋季面世　
【短片大戰】亞馬遜開發「TikTok風格」新功能　擬進軍短片市場？
2022/08/18
【短片大戰】亞馬遜開發「TikTok風格」新功能　擬進軍短片市場？

你可能感興趣

【冒牌手機】「山寨版」iPhone 14 Pro Max搶先登場？　搭載仿iOS主題Android系統
11:00 2022/09/01
【冒牌手機】「山寨版」iPhone 14 Pro Max搶先登場？　搭載仿iOS主題Android系統
【遊戲熱話】YouTube公開《ELDEN RING》數據　相關影片觀看次數達34億
16:35 2022/08/05
【遊戲熱話】YouTube公開《ELDEN RING》數據　相關影片觀看次數達34億
【串流平台】YouTube進軍串流平台市場　「頻道商店」最快秋季面世　
19:15 2022/08/16
【串流平台】YouTube進軍串流平台市場　「頻道商店」最快秋季面世　
YouTube 手機Apps 中小學教育 社交平台 疫情 網上學習

下一篇文章

【英女王逝世】英女王NFT價格急升　逾40種英女王迷因幣6小時內誕生
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果發布會】蘋果iPhone 14、iPhone 14 Plus新增紫色　最平6,899元入手
【蘋果發布會】蘋果iPhone 14、iPhone 14 Plus新增紫色　最平6,899元入手
【黑客攻擊】「親俄」黑客組織向日本宣戰　癱瘓政府及東京地鐵網站
【黑客攻擊】「親俄」黑客組織向日本宣戰　癱瘓政府及東京地鐵網站
【華為新機】華為Mate 50、Mate 50 Pro售4,999人民幣起　最快今晚預售
【華為新機】華為Mate 50、Mate 50 Pro售4,999人民幣起　最快今晚預售
【Apple Care】蘋果更新AppleCare+服務計畫　不再限維修次數
【Apple Care】蘋果更新AppleCare+服務計畫　不再限維修次數
【蘋果發布會】手機界最強鏡頭？　蘋果iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max　配備4,800萬像素鏡頭
【蘋果發布會】手機界最強鏡頭？　蘋果iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max　配備4,800萬像素鏡頭
【網絡攻擊】洲際酒店集團遭網絡攻擊　訂房系統無法使用
【網絡攻擊】洲際酒店集團遭網絡攻擊　訂房系統無法使用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款