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【英女王逝世】哈里未趕及見祖母最後一面 梅根無同行（第二版）

環球社會熱點 11:47 2022/09/09

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英國白金漢宮於當地時間周四（8日）晚上宣布，英女王伊利沙伯二世離世，享壽96歲。當日正於德國參與活動的哈里王子得知消息後，已立即起程趕赴蘇格蘭，可惜直至英女王離開後一個半小時，哈里才抵達巴爾莫勒爾堡，未來得及見祖母最後一面。有英國王室記者分析指，梅根因憂慮不受其他王室成員歡迎而未有同行。

（第二版更新王室記者分析）

英女王駕崩享年96歲 查理斯繼位 全國哀悼期開始（不斷更新） 【下一頁】

英女王身體欠佳消息傳出後，外界一度報道指梅根（Meghan Markle）跟隨哈里（Prince Harry）前往蘇格蘭，結果只有哈里獨自前往。英國廣播公司（BBC）王室記者Nicholas Witchell指，梅根或憂慮不受熱烈歡迎，而決定不去蘇格蘭。

英國國家通訊社（The Press Association）於周四（8日）下午4時39分表示，不會與哈里一同前往蘇格蘭，並指因計劃有變。通訊社其後證實，一開始被告知夫婦二人都會前往，但其後澄清僅得哈里一人，並未給出特別理由。但有夫婦二人的身邊人士指，梅根稍後會前往蘇格蘭與哈利匯合。

身處德國杜塞爾多夫（Dusseldorf）參加殘疾軍事人運動會Invictus Games活動的哈里與妻子梅根，原定周四晚上返回英國倫敦參與WellChild頒獎典禮。

接獲英女王身體抱恙消息後，哈里立即起程前往祖母生前下榻的蘇格蘭行宮巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。

外媒追蹤飛行數據顯示，白金漢宮於晚上6點半宣布英女王離世時，哈里的航班仍在半空中，直至15分鐘後在阿伯丁（Aberdeen）機場降落。哈里抵埗後隨即乘坐專車，可惜由女王離世後一個半小時，哈里才抵達巴爾莫勒爾堡，未能趕及見祖母最後一面。

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威廉夫婦帶仔女開學 路易一舉動惹笑 【下一頁】

外媒拍攝到哈里專車直至英女王離世後才抵達莊園，可見他滿面憔悴，單手扶額，一言不發坐在汽車後座，梅根未見陪同。

消息人士指，梅根很大可能稍後抵達蘇格蘭會合哈里，預料兩人都不會出席英國倫敦舉行的公開活動。

哈里與梅根6月返英參加白金禧慶典，更首次帶同女兒莉莉貝特（Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor）與英女王見面，亦是哈里梅根最後一次與女王接觸。據報哈里夫婦是次返英國，原定無打算與王室家人見面，甚至拒絕父親查理斯邀請共聚。

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責任編輯:郭麗明

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