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【英女王逝世】哈里未趕及見祖母最後一面 梅根無同行

環球社會熱點 11:47 2022/09/09

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英國白金漢宮於當地時間周四（8日）晚上宣布，英女王伊利沙伯二世離世，享壽96歲。當日正於德國參與活動的哈里王子得知消息後，已立即起程趕赴蘇格蘭，可惜直至英女王離開後一個半小時，哈里才抵達巴爾莫勒爾堡，未來得及見祖母最後一面。

英女王駕崩享年96歲 查理斯繼位 全國哀悼期開始（不斷更新） 【下一頁】

身處德國杜塞爾多夫（Dusseldorf）參加殘疾軍事人運動會Invictus Games活動的哈里（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle），原定周四晚上返回英國倫敦參與WellChild頒獎典禮。

接獲英女王身體抱恙消息後，哈里立即起程前往祖母生前下榻的蘇格蘭行宮巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。

外媒追蹤飛行數據顯示，白金漢宮於晚上6點半宣布英女王離世時，哈里的航班仍在半空中，直至15分鐘後在阿伯丁（Aberdeen）機場降落。哈里抵埗後隨即乘坐專車，可惜由女王離世後一個半小時，哈里才抵達巴爾莫勒爾堡，未能趕及見祖母最後一面。

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威廉夫婦帶仔女開學 路易一舉動惹笑 【下一頁】

外媒拍攝到哈里專車直至英女王離世後才抵達莊園，可見他滿面憔悴，單手扶額，一言不發坐在汽車後座，梅根未見陪同。

消息人士指，梅根很大可能稍後抵達蘇格蘭會合哈里，預料兩人都不會出席英國倫敦舉行的公開活動。

哈里與梅根6月返英參加白金禧慶典，更首次帶同女兒莉莉貝特（Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor）與英女王見面，亦是哈里梅根最後一次與女王接觸。據報哈里夫婦是次返英國，原定無打算與王室家人見面，甚至拒絕父親查理斯邀請共聚。

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責任編輯:郭麗明

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