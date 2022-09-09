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【解碼｜嗶哩嗶哩】摩根士丹利：第三季指引遜預期、料下半年盈利改善空間有限　一文看清大行對嗶哩嗶哩看法（不斷更新）

股市 12:08 2022/09/09

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【解碼｜嗶哩嗶哩】一文看清大行對嗶哩嗶哩看法（不斷更新）

Bilibili嗶哩嗶哩 （09626） 績後急跌17%，創3個月低。公司第二季經調整淨虧損擴大至19.6億元（人民幣‧下同），又預期第三季淨營業額達到56億元至58億元，這意味按年增約7.6%至11.4%。下文將歸納大行對嗶哩嗶哩業績的看法。

嗶哩嗶哩次季經調整淨虧損擴大至19.6億人幣、移動遊戲收入跌15%、可看【下一頁

摩根士丹利：第三季指引遜預期、料下半年盈利改善空間有限

摩根士丹利認為，嗶哩嗶哩次季盈利表現及第三季指引均遜預期。尤其是第三季指引低於預期的4%，料毛利率在第3、4季分別為17至18%、及20%。

而遊戲收入料按年跌0.5%，時空獵人3、日本ACG海外遊戲所支撐，但料目前遊戲則只會按年持平或向下。下半年料再發布6款遊戲，同時，第三季廣告收入料增15%至20%。

不過，由資本開支大，料第三、四季純利率為負32至35%和負29至30%，較市場預期低6至8個百分點，予26美元目標價，「與大市同步」評級。

野村：變現能力乏善足陳、惟用戶增長不錯

野村表示，嗶哩嗶哩次季收入合符市場預期，但非通用會計準則的營業虧損率為39%，比該行預期差3個百分點，主要來自研發費用增加。第三季收入指引為按年增長8%至11%，低於市場預期的按年增長14%，差距主要是由於廣告收入增長放緩和會員服務收入轉弱所造成。

可是，該行認為公召的生態圈仍維持強勁增長，每月活躍用戶升29%至3.06億名，每日影片瀏覽數量按年增83%，相信公司在內地具長期增長能力，並可捉住當中的機會。

該行認為，嗶哩嗶哩的管理層應該更有創造力，提出創新的變現模式。而考慮到整體經濟領域的支出削減，其廣告業務可能需要更長的時間恢復。該行維持「買入」評級，美股目標價從40美元降至28美元。

交銀國際：利潤率改善慢於預期

交銀國際指出，主要由於一次性費用，導致嗶哩嗶哩次季經調整淨虧損高於預期，而第3季指引又弱於該行此前預期。該行預計，嗶哩嗶哩第三季收入按年增11%。其中增值服務收入增15%，按季增速放緩，主因會員業務疲弱；廣告收入按年增18%，受益於宏觀復甦；遊戲收入恢復按年增長，料升4%，主要受新遊戲帶動。

另外，該行預計該季經調整淨虧損率將按季收窄6個百分點，亦微調2022年全年收入預測，並上調經調整每股淨虧損18%，主要考慮到利潤率改善慢於預期。但公司用戶、內容、商業化場景拓展，生態系統進一步協同，將目標價由268港元降至192港元，維持買入評級。

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編輯：姚卓然

港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 大行報告

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