【英女王逝世】白金漢宮外現花海 雙彩虹照耀群眾（多圖）

英國白金漢宮門外大批民眾聚集，一同悼念離世的英女王伊利沙伯二世。不少民眾攜同鮮花到來，並在白金漢宮外獻上。在英女王死訊公開前，白金漢宮出現一道雙彩虹，照耀門外憂慮英女王的民眾。

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英女王（Queen Elizabeth II）周四（8日）傳出身體狀況久佳後，倫敦白金漢宮（Buckingham Palace）門外已有大批民眾聚集，不少人帶同並獻上鮮花，希望英女王平安。

在英女王死訊正式公布前，白金漢宮外出現一道雙彩虹，吸引不少人拍照。在場人士指當時現場氣氛比較陰暗，下午5時後聚集人數愈來愈多，稱英女王不止對英國民眾意義重大，在全球亦有極大影響力。

當日傍晚，白金漢宮按照傳統，把英女王死訊公告貼在門外。前往白金漢宮悼念英女王的人數持續增加，除獻花外亦有人在門外點蠟燭。

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責任編輯：吳漢培

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