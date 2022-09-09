  • 32°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 12:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英女王逝世】白金漢宮外現花海 雙彩虹照耀群眾（多圖）

環球社會熱點 11:49 2022/09/09

分享：

分享：

英國白金漢宮門外大批民眾聚集，一同悼念離世的英女王伊利沙伯二世。不少民眾攜同鮮花到來，並在白金漢宮外獻上。在英女王死訊公開前，白金漢宮出現一道雙彩虹，照耀門外憂慮英女王的民眾。

【英女王離世】查理斯三世自動成為國王 短期內或不會加冕 【下一頁】

【英女王離世】全球領袖悼念 包括俄烏總統 【下一頁】

    點擊圖片放大
    +9
    +8

英女王（Queen Elizabeth II）周四（8日）傳出身體狀況久佳後，倫敦白金漢宮（Buckingham Palace）門外已有大批民眾聚集，不少人帶同並獻上鮮花，希望英女王平安。

在英女王死訊正式公布前，白金漢宮外出現一道雙彩虹，吸引不少人拍照。在場人士指當時現場氣氛比較陰暗，下午5時後聚集人數愈來愈多，稱英女王不止對英國民眾意義重大，在全球亦有極大影響力。

當日傍晚，白金漢宮按照傳統，把英女王死訊公告貼在門外。前往白金漢宮悼念英女王的人數持續增加，除獻花外亦有人在門外點蠟燭。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英女王駕崩享年96歲 查理斯繼位 全國哀悼期開始（不斷更新）
今日
英女王駕崩享年96歲 查理斯繼位 全國哀悼期開始（不斷更新）
【英國王室】威廉夫婦帶仔女開學 路易一舉動惹笑
2022/09/08
【英國王室】威廉夫婦帶仔女開學 路易一舉動惹笑
英女王Airbnb出租別墅「賺零用錢」日租低至三位數
2022/09/08
英女王Airbnb出租別墅「賺零用錢」日租低至三位數
【英國王室】威廉夫婦驚對話留記錄 拒與哈里梅根接觸
2022/09/05
【英國王室】威廉夫婦驚對話留記錄 拒與哈里梅根接觸
【英國王室】威廉3仔女轉新校 因一點惹家長不滿
2022/08/29
【英國王室】威廉3仔女轉新校 因一點惹家長不滿

你可能感興趣

英女王駕崩享年96歲 查理斯繼位 全國哀悼期開始（不斷更新）
今日 11:00
英女王駕崩享年96歲 查理斯繼位 全國哀悼期開始（不斷更新）
【英國王室】威廉夫婦帶仔女開學 路易一舉動惹笑
12:15 2022/09/08
【英國王室】威廉夫婦帶仔女開學 路易一舉動惹笑
英女王Airbnb出租別墅「賺零用錢」日租低至三位數
08:05 2022/09/08
英女王Airbnb出租別墅「賺零用錢」日租低至三位數
名人隕歿 皇室 彩虹 英女皇 英國 倫敦

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月09日 時間12:00）

下一篇文章

【英女王逝世】哈里未趕及見祖母最後一面 梅根無同行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英女王駕崩享年96歲 查理斯繼位 全國哀悼期開始（不斷更新）
英女王駕崩享年96歲 查理斯繼位 全國哀悼期開始（不斷更新）
傳64歲麥當娜與23歲男模熱戀 被嘲譜「嫲孫戀」
傳64歲麥當娜與23歲男模熱戀 被嘲譜「嫲孫戀」
【英國王室】威廉夫婦帶仔女開學 路易一舉動惹笑
【英國王室】威廉夫婦帶仔女開學 路易一舉動惹笑
卓慧思：2500鎊能源上限凍結兩年 400億鎊確保能源業流動性（第三版）
卓慧思：2500鎊能源上限凍結兩年 400億鎊確保能源業流動性（第三版）
英女王Airbnb出租別墅「賺零用錢」日租低至三位數
英女王Airbnb出租別墅「賺零用錢」日租低至三位數
新型冠狀肺炎全球疫情（09月09日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月09日 時間12:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款