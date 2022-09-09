【券商點睇】業績備受商用車業務拖累 東風靠電動車上位？

相對其他汽車，東風集團（00489）比較低調，股價亦較「造車新勢力」沉靜。國泰君安報告指，中國自主品牌繼續搶佔市場份額。東風亦是如此，近年來有了顯著改善，預計2022至2024年東風自主品牌將佔其總銷售的20%、24%和28%，對比2021年只有13%，可謂大躍進。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

該行表示，新能源汽車銷售繼續保持增長勢頭，其風神及柳汽乘用車銷售持續跑贏市場。公司衍生嵐圖和新推出的猛士品牌兩個高端新能源汽車品牌，預計其平台化策略將帶動產品迭代升級。同時，在歐洲地區電氣化戰略的推動下，由於排放標準收緊，銷售將加速。首7個月東風旗下易捷特新能源銷量按年增長167.4%至4.6萬輛，其中出口是其最強勁的增長動力。在此期間，66%的銷售來自出口。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡京東 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

國泰君安維持其「收集」的投資評級，下調目標價至5.57元，相當於2022年市盈率3.8倍。上半年東風股東淨利潤為55.3億元人民幣，按年下降35.8%，主要受商用車業務拖累。盡管如此，東風業績顯示出環比改善，股東淨利潤環比增加99.3%。由於商用車行業依然疲軟，該行將公司2022至2024年的股東利潤下調至109.8億元人民幣、137.9億元人民幣和161億元人民幣。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：林衛