【券商點睇】華潤萬象上半年業績符合預期 物管+商管模式抗逆力強

天風證券報告指，華潤萬象生活（01209）上半年面對宏觀經濟和疫情的不利影響，公司通過與母公司資源協同，借助高品質服務帶來的外拓優勢，穩固商管龍頭地位，期內與母公司新簽約8個商業運營項目，拓展7個優質第三方購物中心項目，新開業6個高品質購物中心，包括武漢萬像城、海口萬像城、福州萬像城3個重奢購物中心。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

截至6月30日，公司在管購物中心74個，上半年實現零售額596.7億元（人民幣，下同），按年增長6.6%；公司商管業務總收入19.2億元，增長18.5%。該行看好後續在國家和各地提振消費的措施推動，以及疫情逐步恢復後，消費需求逐漸釋放，購物中心盈利能力提升，公司商管業務業績保持穩定增長。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡美團 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

公司上半年收購禹洲物業、四川九洲物業和中南物業，同時市場外拓合約面積2,220萬平方米，規模快速擴張。截至6月30日物業管理（非商業）面積2.45億平方米，較去年底增加9,787萬平方米，預計全年物管板塊基礎物管業務和社區增值業務將有較快發展。天風指，公司在商管領域具備龍頭地位，品牌美譽度高，規模擴張較快，關聯方華潤置地經營穩健，項目交付保障性較高，物管+商管發展模式韌性較強，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：林衛