諾華誠信以高端金融科技　連接大灣區　實現金融數據互聯

▲ 諾華誠信行政總裁何佳意指出，公司投放大量資源，確保所有程序皆合法合規；同時建立高質素團隊以核實數據的真實性，以致能在行業脫穎而出。

要實現粵港澳大灣區的融合發展，推動大灣區等多個城市達至優勢互補，信息流的互聯互通尤其重要。諾華誠信有限公司（下稱諾華誠信）成立於2017年，致力透過高端金融科技，為個人及中小企客戶提供大灣區內的創新數據服務，全面實現金融數據互聯，並藉此在應屆「智富品牌及企業大獎」中，獲取「最佳跨境金融數據服務品牌」獎。



金融服務—最佳跨境金融數據服務品牌



諾華誠信是在香港個人資料（私隱）條例框架下成立的信貸資料服務機構，現時參與「多間個人信貸資料服務機構項目（MCRA Model）」，該項目由香港銀行公會、香港存款公司公會及香港持牌放債人公會發起，並獲得香港金融管理局支持。公司銳意透過嶄新的科技，配合與時並進的風險管理技術，為客戶帶來多元化的專業解決方案，將數據轉化為無限商機，進而令整個金融行業和消費者能從中受惠。



嚴格遵守法規 確保高度準確性



諾華誠信行政總裁何佳意指出，信貸資料服務屬於金融基建公共服務的一部分，行業容錯率低，公司一直嚴格遵守內地及香港對個人資料及數據使用的相關法規，確保在提供各項產品與服務時，維護數據安全與保障個人資料私隱。



何佳意強調，「誠信對團隊相當重要，公司亦對同事有高要求，因此致力將專業的知識普及至所有員工，包括提供入職資訊安全培訓，年度數據安全及私隱培訓和員工考評等等 。」例如在內部管治方面，設有多度防線的風險管理，按照公司的內部營運守則規定，所有涉及敏感個人數據的工作，都必須由指定人員在指定場所內進行操作，即使是股東、董事或管理層，如沒有權限都不能接觸相關的敏感個人數據。凡此種種，諾華誠信以專業、獨立、公平公正的信貸資料服務機構，獲得在香港與內地推展跨境金融數據服務的資質。

▲ 諾華誠信於今年7月12日與深圳征信就跨境數據服務簽署合作協定。

優質服務助年輕人北上發展



提到成立至今的成功關鍵，何佳意認為，除了投放大量資源，確保所有營運程序皆合法合規、提供高質量產品及服務外，諾華誠信亦銳意建立高質素的團隊，當中吸納不少具銀行經驗的人才加盟，團隊均熟悉金融行業狀況，了解相關客戶的想法和需求，以致能對症下藥，盡應他們所需。



深明大灣區機遇處處，當局近年積極鼓勵年輕人北上創業或捕捉事業發展良機。何佳意稱，內地與香港實現信息互聯互通尤其重要，若港人在內地連開設銀行戶口或應用金融服務也做不到，對他們前赴大灣區發展很大程度會有所影響。公司期望透過提供優質的跨境金融數據服務，配合合法合規的途徑，解決個人及中小企客戶的信息流問題，從而為推動大灣區融合作出貢獻。

▲ 廣州南沙開發區工業和信息化局在2021年11月29日的大灣區跨境數據互信互認平台啟動活動上，與諾華南沙簽訂《關於共建大灣區跨境數據互信互認平台的戰略合作框架協議》。

推動成立大灣區數據互信互認平台



除金融機構以外，諾華誠信的客戶層廣及供應鏈金融，主要提供跨境客戶身份驗證服務、以至企業信用報告等。以往要完成整個核實程序，需時約兩個多月。時至今天，在新技術的支持下，已大幅縮短至一個星期內完成，對客戶帶來很大裨益。諾華南沙與南沙政府合作開發和運營的「大灣區跨境數據互信互認平台」，已於去年12月投入服務，料可通過平台為金融類數據進行核驗和互通，並逐步發展為廣泛應用的跨境數據平台。展望業務持續擴張，何佳意期望，未來可將跨境數據服務拓展至其他類別，如信貸資料服務，明年亦會研究進一步將目標客戶推展至醫療等不同行業。



引入強援提升專業水平



跨境金融數據服務對精準度及安全性的要求極高，諾華誠信亦不斷引入強援加盟，邀得前私隱專員黃繼兒和金管局前高層、現任阿聯酋央行行長顧問李樹培加入成為獨立非執行董事後，對持續提升專業水平更是如虎添翼。



(特約)