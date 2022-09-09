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【數據點睇】大宗商品回落兼市場需求偏弱 8月CPI與PPI低於預期

股樓投資 11:48 2022/09/09

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國家統計局周五（9日）公布8月物價數據，居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）雙雙呈現按年增幅回落，而且低於市場預期。8月CPI上漲2.5%，較上月回落0.2個百分點，而同期PPI上漲2.3%，比上月回落1.9個百分點，為連續10個月下跌。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

據國家統計局解讀，8月食品價格上漲6.1%，漲幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約1.09個百分點，而非食品價格上漲1.7%，漲幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約1.38個百分點。食品中，豬肉價格上漲22.4%，漲幅比上月擴大2.2個百分點，主要是去年同期基數走低影響。

【延伸閱讀】下半年部署：摩通推薦13隻 長倉策略首選股份，請按【見下頁

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另一方面，PPI按年漲幅回落有三大原因，包括國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動下行，國內輸入性價格傳導壓力有所減輕；煤炭等行業增產保供效果持續顯現，市場供應保障有力；受多重因素影響，鋼材等行業需求偏弱。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

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撰文：林衛

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經濟 國家統計局 PPI CPI

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