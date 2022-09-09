【英女王逝世】查理斯三世自動成為國王 短期內或不會加冕

英女王周四（8日）駕崩，其長子王儲﹑查理斯王子自動成為英國國王，成為查理斯三世。有分析指， 雖然查理斯已正式成為國王，但加冕儀式或數月後才會舉行。根據傳統，受邀出席加冕儀式人士包括英國國會議員及駐倫敦的英聯邦國家高級專員等。

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查理斯已經正式成為英王查理斯三世（Charles III），但英媒《衛報》分析指，他的加冕儀式不太可能在未來數月內舉行，聖詹姆士宮（St James’s Palace）委員會將會盡快發表相關公告，一如英女王的加冕儀式在她即位16個月後才舉行。

屆時樞密院成員將被召集，按照傳統，受邀出席加冕儀式人士包括英國上議院議員、倫敦市長、英聯邦成員國駐倫敦的高級專員等。新君主首次公開演講將在司禮大臣（Earl Marshal）見證下，在聖詹姆士宮的露天廣場發表。

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查理斯之後再需宣讀一份宣言，宣誓保護蘇格蘭教會（Church of Scotland），同時亦需向英格蘭教會宣誓。按照傳統，聖詹姆士宮亦會舉行登基馬車遊行，隊伍由騎兵護送，穿過首都兩旁是軍隊的街道，前往查理一世雕像、法院巷（Chancery Lane）及倫敦皇家交易所（Royal Exchange）三個公告地點。

而市長等官員將在倫敦入口，等待遊行隊伍到來。相關細節仍未公布，但傳統儀式上將由司禮大臣的騎兵迎接，兩名小號手吹響小號後，司禮大臣會上前詢問來者身份。遊行隊伍則回應指是國王陛下的軍隊，要求進入倫敦宣布登基訊息，並宣讀議會命令。市長在隨即宣布讓軍隊進入，其後海德公園（Hyde Park） 及倫敦塔（Tower of London）亦會鳴放禮炮。

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責任編輯：李俊儀