▲ 【小米1810】小米遲Tesla逾10年進軍電動車、被指錯過行業窗口期 雷軍說：「I disagree」

小米 （01810） 創辦人雷軍在社交平台Twitter發文稱，特斯拉（Tesla，美：TSLA）比小米提前10多年進入電動汽車行業，有些人認為小米已經錯過了進入電動汽車行業的時間窗口。雷軍強調說：「對此，我不同意，比賽才剛剛開始，我認為小米還有很多機會。」

有內媒分析指，此前在8月份的小米發布會上，雷軍透露，小米汽車將使用全棧自研算法，支持自動駕駛，意味雷軍傾向自動駕駛是智能電動汽車決勝的關鍵點。

綜合此前消息，目前小米已經在自動駕駛領域取得突破，包括可以一鍵召喚車輛、自動駛入支路、主動切線超越前車、掉頭/右轉/左轉、自動繞行臨停車輛/事故車輛/環島、自主代客泊車等功能。

報道提到，2024年是此前小米汽車計劃的首車量產時間點，因此，小米自動駕駛或許在交付時就能夠初步應用在量產車上，屆時小米汽車的自動駕駛能力，將是小米汽車能否搶占市場的重要因素之一。

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編輯：李哲毅