【英女王逝世】英女王NFT價格急升　逾40種英女王迷因幣6小時內誕生

▲ 在英女王逝世後不到一小時，在NFT交易平台OpenSea上，一個名為「RIP The Queen Official」收藏家就推出了8,000件數碼藝術品。（Twitter）

英女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）離世，這消息亦震撼加密貨幣市場，並在短短6小時內誕生超過40種英女王迷因幣（Meme Coin），部分英女王NFT價格亦瞬間急升10倍。

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綜合外媒報道，英女王逝世消息傳出後，加密貨幣平台以太坊（Ethereum）及幣安（Binance）的平台上就推出了逾40種英女王主題的迷因幣，包括Queen Elizabeth Inu、Queen Doge、God Save The Queen、London Bridge Is Down、Queen Grow、Rip Queen Elizabeth、Elizabeth II"和"Queen Inu II等。

Queen Elizabeth Inu價格 升值23,271%

流動性最強的迷因幣為God Save The Queen和Queen Elizabeth Inu，在英女王逝世6小時內，已分別錄得70萬美元（約550萬港元）及20萬美元（約157萬港元）的交易量，當中Queen Elizabeth Inu在幣安的價格更升值了23,271%。

此外，在英女王逝世後不到一小時，在NFT交易平台OpenSea上，一個名為「RIP The Queen Official」收藏家就推出了8,000件數碼藝術品。

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而一個向英女王致敬的以太坊NFT項目Queenie，在7月初啟動了拍賣活動，每天推出一個女王的NFT頭像，今天將發布第73件作品。據悉，這些頭像一直以來都沒引起網民太大興趣，22天前才有一件作品以97.81美元（約767港元）售出；但就在過去5小時內，已有8件作品售出，而且大部分都超過1,000美元（約7,800港元）。

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責任編輯：陳卓賢