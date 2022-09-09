  • 31°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 11:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英女王逝世】英女王NFT價格急升　逾40種英女王迷因幣6小時內誕生

科技 10:52 2022/09/09

分享：

分享：

在英女王逝世後不到一小時，在NFT交易平台OpenSea上，一個名為「RIP The Queen Official」收藏家就推出了8,000件數碼藝術品。（Twitter）

英女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）離世，這消息亦震撼加密貨幣市場，並在短短6小時內誕生超過40種英女王迷因幣（Meme Coin），部分英女王NFT價格亦瞬間急升10倍。

【Sanrio元宇宙】Sanrio拓Web3業務　Hello Kitty、布甸狗將有NFT？

綜合外媒報道，英女王逝世消息傳出後，加密貨幣平台以太坊（Ethereum）及幣安（Binance）的平台上就推出了逾40種英女王主題的迷因幣，包括Queen Elizabeth Inu、Queen Doge、God Save The Queen、London Bridge Is Down、Queen Grow、Rip Queen Elizabeth、Elizabeth II"和"Queen Inu II等。

Queen Elizabeth Inu價格   升值23,271%

流動性最強的迷因幣為God Save The Queen和Queen Elizabeth Inu，在英女王逝世6小時內，已分別錄得70萬美元（約550萬港元）及20萬美元（約157萬港元）的交易量，當中Queen Elizabeth Inu在幣安的價格更升值了23,271%。

此外，在英女王逝世後不到一小時，在NFT交易平台OpenSea上，一個名為「RIP The Queen Official」收藏家就推出了8,000件數碼藝術品。

【NFT】Meta擴展NFT計畫　允許Facebook用戶發布數碼收藏品

而一個向英女王致敬的以太坊NFT項目Queenie，在7月初啟動了拍賣活動，每天推出一個女王的NFT頭像，今天將發布第73件作品。據悉，這些頭像一直以來都沒引起網民太大興趣，22天前才有一件作品以97.81美元（約767港元）售出；但就在過去5小時內，已有8件作品售出，而且大部分都超過1,000美元（約7,800港元）。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【科技一周回顧】香港IG開放「數碼收藏品功能」　傳iPhone 14推紫色系
2022/08/05
【科技一周回顧】香港IG開放「數碼收藏品功能」　傳iPhone 14推紫色系
【NFT】LG推新平台LG Art Lab　將NFT功能引入智能電視
2022/09/05
【NFT】LG推新平台LG Art Lab　將NFT功能引入智能電視
【科技一周回顧】摺機大戰揭幕Motorola、小米夾攻三星　SmarTone終止2G服務
2022/08/12
【科技一周回顧】摺機大戰揭幕Motorola、小米夾攻三星　SmarTone終止2G服務
【NFT】Barley Nectar發行威士忌會藉NFT　降低威士忌交易和儲存成本
2022/08/22
【NFT】Barley Nectar發行威士忌會藉NFT　降低威士忌交易和儲存成本

你可能感興趣

【科技一周回顧】香港IG開放「數碼收藏品功能」　傳iPhone 14推紫色系
20:00 2022/08/05
【科技一周回顧】香港IG開放「數碼收藏品功能」　傳iPhone 14推紫色系
【NFT】LG推新平台LG Art Lab　將NFT功能引入智能電視
13:47 2022/09/05
【NFT】LG推新平台LG Art Lab　將NFT功能引入智能電視
【科技一周回顧】摺機大戰揭幕Motorola、小米夾攻三星　SmarTone終止2G服務
19:00 2022/08/12
【科技一周回顧】摺機大戰揭幕Motorola、小米夾攻三星　SmarTone終止2G服務
NFT 虛擬貨幣 英女皇 拍賣 以太坊

下一篇文章

【網絡安全】港企網絡安全措施未完善　內部員工意識不足成威脅之首
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【黑客攻擊】「親俄」黑客組織向日本宣戰　癱瘓政府及東京地鐵網站
【黑客攻擊】「親俄」黑客組織向日本宣戰　癱瘓政府及東京地鐵網站
【Apple Care】蘋果更新AppleCare+服務計畫　不再限維修次數
【Apple Care】蘋果更新AppleCare+服務計畫　不再限維修次數
【蘋果發布會】手機界最強鏡頭？　蘋果iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max　配備4,800萬像素鏡頭
【蘋果發布會】手機界最強鏡頭？　蘋果iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max　配備4,800萬像素鏡頭
【蘋果發布會】蘋果iPhone 14、iPhone 14 Plus新增紫色　最平6,899元入手
【蘋果發布會】蘋果iPhone 14、iPhone 14 Plus新增紫色　最平6,899元入手
【華為新機】華為Mate 50、Mate 50 Pro售4,999人民幣起　最快今晚預售
【華為新機】華為Mate 50、Mate 50 Pro售4,999人民幣起　最快今晚預售
【網絡攻擊】洲際酒店集團遭網絡攻擊　訂房系統無法使用
【網絡攻擊】洲際酒店集團遭網絡攻擊　訂房系統無法使用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款