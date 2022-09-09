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【英女王逝世】全球領袖悼念 包括俄烏總統

環球社會熱點 10:56 2022/09/09

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於當地時間周四下午（8日）離世，享年96歲。全球多國政府領袖悼念英女王，包括正在戰爭狀態的俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基。

英女王駕崩享年96歲 查理斯繼位 全國哀悼期開始（不斷更新） 【下一頁】

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美國總統拜登（Joe Biden）及夫人吉爾（Gill Biden）：
兩人讚揚英女王不只是一位君主，她代表一個世代，而且是數代英國人的安慰及自豪。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）：
英女王在過去70年象徵英國的持續及團結，他會以法國之友懷念英女王。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）：
馮德萊恩稱代表歐盟向查理斯三世致以深切哀悼，指英女王的時代為英國及歐洲大陸寫下重要歷史，她象徵最好的英國﹑英國人民及價值。

英女王Airbnb出租別墅「賺零用錢」日租低至三位數 【下一頁】

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）：
普京就英女王離世向接任的查理斯三世（Charles III）致以深切哀悼，指英女王深受英國與全球各地民眾受護及尊重。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）：
澤連斯基對英女王離世深感哀傷，指英國及英聯邦國家承受無法彌補的損失，並致以慰問。

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責任編輯：吳漢培

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