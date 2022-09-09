  • 29°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 22:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動｜內房股】碧桂園龍湖齊升逾一成　市場憧憬限購政策或鬆綁（第二版）

股市 21:37 2022/09/09

分享：

分享：

【異動｜內房股】碧桂園領軍升一成、時代中國抽高兩成　物管股一同爆上

市場憧憬內地或進一步放寬限購政策，甚至多個城市可能取消限購及提供稅收優惠，以加大力度拯救陷入困境的房地產市場，內房股今日全線向好。

當中碧桂園 （02007） 領軍向上，全日升16.8%，收報2.57元，旭輝 （00884） 亦升11.2%，收報1.98元，龍湖 （00960） 升7.4%，創逾一個月高。時代中國 （01233） 更爆升近18%，收報1.25元。

另外，物管股碧桂園服務 （06098） 亦升10.5%，融創服務 （01516） 則升16.4%

此外，鄭州市住房保障和房地產管理局召開「鄭州市房地產開發企業瘦身自救行動」保交樓吹風會。是次會議邀約了60家左右房企代表，包括已售逾期交付和已售停工項目的房企，主要就鄭州問題樓盤30天攻堅行動進行細化解讀。按鄭州的攻堅目標，目前台賬上停工爛尾的72個項目，要「一樓一策一專班一銀行」，採取聘請第三方審計調查等方式，準確核算企業資金、項目資金的平衡，釐清項目資產負債，確保10月上旬停工、半停工項目全面實質性復工。至於紓困基金專班要確保9月底前投放不低於50億元人民幣，10月中旬前全部放款到位，快速緩解房地產企業和項目資金壓力，確保資金真正用於問題樓盤項目，推動實質性復工復產。

同時，超過24個城市推行「一人買房全家幫」，當中以三四線城市為主。這「一人買房全家幫」主要是指子女購房可提取父母住房公積金賬戶餘額，且父母可作為共同還款人參與還款。

註：第二版加入市場憧憬內地或放寬限購政策

更多【內房危機】消息    

相關文章：

【內房危機】萬科潤地擬發行兩隻ABS已獲受理　另美的置業發行3.3%三年期中期票據

【內房危機】旭輝獲控股股東增持200萬股至持股逾51%　涉資371萬元

【內房危機】銀城國際完成今年到期之12.5%優先票據交換要約

編輯：姚卓然

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

港股 時代中國控股（01233） 內地物業 融創服務（01516） 異動股 時代鄰里（09928） 碧桂園服務（06098） 碧桂園（02007）

上一篇文章

【內房危機】碧桂園擬發行15億元人民幣3年期中期票據　由國有增信機構全額擔保

下一篇文章

【歐洲能源危機】歐央行拒向能源企業提供流動性　油價彈3%　歐部長拒設俄氣價上限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀色債券】信銀國際、富邦香港推銀債退款優惠　退款資金敍做6個月港元定存享3.2%年息　各行優惠一文睇晒
【銀色債券】信銀國際、富邦香港推銀債退款優惠　退款資金敍做6個月港元定存享3.2%年息　各行優惠一文睇晒
【美股市況】美滙退守109關　歐股向好　道指升270點　納指升1.5%（不斷更新）
【美股市況】美滙退守109關　歐股向好　道指升270點　納指升1.5%（不斷更新）
【英女王逝世】英女王伊利沙伯二世逝世、享年96歲　王儲查理斯繼位　英鎊匯價穩
【英女王逝世】英女王伊利沙伯二世逝世、享年96歲　王儲查理斯繼位　英鎊匯價穩
【中國恒大3333】灣仔恒大中心據報已被接管　傳接管方為中信銀行國際牽頭財團
【中國恒大3333】灣仔恒大中心據報已被接管　傳接管方為中信銀行國際牽頭財團
【恒指夜期+ADR】中概股指數大升　夜期跌82點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數大升　夜期跌82點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌6點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌6點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款