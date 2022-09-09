  • 31°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 11:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動｜內房股】碧桂園領軍升一成、時代中國抽高兩成　物管股一同爆上

股市 10:42 2022/09/09

分享：

分享：

【異動｜內房股】碧桂園領軍升一成、時代中國抽高兩成　物管股一同爆上

內房今日爆上，碧桂園 （02007） 領軍向上，現大升一成，報2.43元，龍湖 （00960） 升近半成，創逾一個月高。時代中國 （01233） 更是爆升22%，報1.3元，截至10時22分，成分額達2341萬元。

二房內房同樣走高，旭輝 （00884） 、合景泰富 （01813） 、寶龍 （01238） 亦升近半成。

另外，物管股亦是衝上，碧桂園服務 （06098） 升8.6%，融創服務 （01516） 升14.2%，旭輝永升 （01995） 、時代鄰里 （09928） 、新地悅 （01755） 等均半成。

消息面上，昨日鄭州市住房保障和房地產管理局召開「鄭州市房地產開發企業瘦身自救行動」保交樓吹風會。是次會議邀約了60家左右房企代表，包括已售逾期交付和已售停工項目的房企，主要就鄭州問題樓盤30天攻堅行動進行細化解讀。按鄭州的攻堅目標，目前台賬上停工爛尾的72個項目，要「一樓一策一專班一銀行」，採取聘請第三方審計調查等方式，準確核算企業資金、項目資金的平衡，釐清項目資產負債，確保10月上旬停工、半停工項目全面實質性復工。至於紓困基金專班要確保9月底前投放不低於50億元人民幣，10月中旬前全部放款到位，快速緩解房地產企業和項目資金壓力，確保資金真正用於問題樓盤項目，推動實質性復工復產。

同時，超過24個城市推行「一人買房全家幫」，當中以三四線城市為主。這「一人買房全家幫」主要是指子女購房可提取父母住房公積金賬戶餘額，且父母可作為共同還款人參與還款。

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

相關文章：

【內房危機】萬科潤地擬發行兩隻ABS已獲受理　另美的置業發行3.3%三年期中期票據

【內房危機】旭輝獲控股股東增持200萬股至持股逾51%　涉資371萬元

【內房危機】銀城國際完成今年到期之12.5%優先票據交換要約

編輯：姚卓然

時代中國控股（01233） 內地物業 融創服務（01516） 時代鄰里（09928） 碧桂園服務（06098） 碧桂園（02007）

上一篇文章

【小米1810】小米遲Tesla逾10年進軍電動車、被指錯過行業窗口期　雷軍說：「I disagree」

下一篇文章

【英女王逝世】英女王為首位將頭像印在鈔票的英國君主　未來英女王頭像鈔票將變成查理斯頭像？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫苗通行證】5至11歲兒童9.30起至少要打首針　12歲或以上人士11.30起打齊3針才符疫苗通行證
【疫苗通行證】5至11歲兒童9.30起至少要打首針　12歲或以上人士11.30起打齊3針才符疫苗通行證
【中國恒大3333】灣仔恒大中心據報已被接管　傳接管方為中信銀行國際牽頭財團
【中國恒大3333】灣仔恒大中心據報已被接管　傳接管方為中信銀行國際牽頭財團
【英女王逝世】英女王伊莉莎白二世逝世、享年96歲　王儲查理斯繼位　英鎊匯價穩
【英女王逝世】英女王伊莉莎白二世逝世、享年96歲　王儲查理斯繼位　英鎊匯價穩
【恒指夜期+ADR】夜期跌6點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌6點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）
【美股收市】鮑威爾放鷹 惟就業數據續改善 道指再升193點
【美股收市】鮑威爾放鷹 惟就業數據續改善 道指再升193點
【騰訊700】騰訊拗腰彈1.3%重上300關　Prosus披露近期減持騰訊111.5萬股　6月底起累沽7670萬股、貨值逾245億
【騰訊700】騰訊拗腰彈1.3%重上300關　Prosus披露近期減持騰訊111.5萬股　6月底起累沽7670萬股、貨值逾245億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款