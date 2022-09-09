▲ 【異動｜內房股】碧桂園領軍升一成、時代中國抽高兩成 物管股一同爆上

內房今日爆上，碧桂園 （02007） 領軍向上，現大升一成，報2.43元，龍湖 （00960） 升近半成，創逾一個月高。時代中國 （01233） 更是爆升22%，報1.3元，截至10時22分，成分額達2341萬元。

二房內房同樣走高，旭輝 （00884） 、合景泰富 （01813） 、寶龍 （01238） 亦升近半成。

另外，物管股亦是衝上，碧桂園服務 （06098） 升8.6%，融創服務 （01516） 升14.2%，旭輝永升 （01995） 、時代鄰里 （09928） 、新地悅 （01755） 等均半成。

消息面上，昨日鄭州市住房保障和房地產管理局召開「鄭州市房地產開發企業瘦身自救行動」保交樓吹風會。是次會議邀約了60家左右房企代表，包括已售逾期交付和已售停工項目的房企，主要就鄭州問題樓盤30天攻堅行動進行細化解讀。按鄭州的攻堅目標，目前台賬上停工爛尾的72個項目，要「一樓一策一專班一銀行」，採取聘請第三方審計調查等方式，準確核算企業資金、項目資金的平衡，釐清項目資產負債，確保10月上旬停工、半停工項目全面實質性復工。至於紓困基金專班要確保9月底前投放不低於50億元人民幣，10月中旬前全部放款到位，快速緩解房地產企業和項目資金壓力，確保資金真正用於問題樓盤項目，推動實質性復工復產。

同時，超過24個城市推行「一人買房全家幫」，當中以三四線城市為主。這「一人買房全家幫」主要是指子女購房可提取父母住房公積金賬戶餘額，且父母可作為共同還款人參與還款。

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編輯：姚卓然