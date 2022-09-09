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【英女王逝世】英女王為首位將頭像印在鈔票的英國君主　未來英女王頭像鈔票將變成查理斯頭像？

Hot Talk 10:40 2022/09/09

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【英女王逝世】英女王為首位將頭像印在鈔票的英國君主　未來英女王頭像鈔票將變成查理斯頭像？

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，享年96歲。隨英女王離世，查理斯三世（King Charles III）接任，相信會為英國帶來很多變化，包括英國貨幣英鎊上的英女王頭像、郵筒上的英女王冠等，或許也會受到影響。

英女王的頭像也以水印形式在鈔票出現

自1930年英倫銀行發行的C系列紙幣開始，英女王就是首位將其頭像印在紙幣上的英國君主。過去60多年以來，經過多次修訂及發行，英女土頭像朝左出現在鈔票的正面，鈔票背後則是其他著名的英國歷史人物頭像，不同鈔票也有不同人物。

同時，英女王的頭像也以水印形式，出現在紙幣的左側。不過，隨英女王逝世，英國鈔票上的頭像，未知會否因此改為查理斯的頭像，而英倫銀行亦未有公布有關改變紙幣上英女王頭像的計劃。

以查理斯為主角的新鈔票或需數年才完成

英國傳媒報告，若英倫銀行落實要發行一系列以查理斯為主角的新鈔票，或需要數年時間才完成。目前以英女王為頭像的流通鈔票，紙幣及硬幣合共約有45億英鎊。

按照英國貨幣體系的傳媒，皇家鑄幣廠一直以執政君主的頭像用作鈔票的特徵，暫未知未來數月會否停止印刷或鑄造以英女王頭像作為特徵的鈔票或硬幣。

英女王伊莉莎白二世逝世、享年96歲　王儲查理斯繼位　英鎊匯價穩【下一頁】

英倫銀行最新聲明僅表示，作為第一位出現在英國鈔票上的君王，英女王的標誌性頭像是當局目前為此所做的最重要工作之一，現時印有英女王陛下頭像的紙幣將繼續是法定貨幣。

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編輯：陳韻妍

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