【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（9月5日-9月9日） 股市 18:00 2022/09/09 分享： 分享： ▲ 逢港股交易日早上9時為您做好開市準備，迅速掌握市場重點，專家提供即市投資建議，解答觀眾疑難， 歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 直播節目留言區提問。 登入財經台， 仲有更多精彩節目等你發掘！ 皇牌節目必睇：【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略 重溫本周精彩節目↓↓ 8月29日 → 大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？【按此即睇】 8月30日 → 股神沽比亞迪散戶怎自保？三大內銀業績解讀【按此即睇】 8月31日 → 股神沽比亞迪散戶怎自保？三大內銀業績解讀【按此即睇】 9月1日 → 9月港股炒股不炒市？心水股買賣策略大公開【按此即睇】 9月2日 → 拆解港股、美股後市關鍵 騰訊系減持影響多大？【按此即睇】 *推介節目* 【理財要貼地】輸完港股輸美股？譚智樂建議做美元定存 1個月賺息逾2萬港元！ 【ET贏商有計】中秋新玩意 本地創意工作坊4大吸客招數 欄名 : 開市追揸沽 X ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（9月5日-9月9日） 2022/09/02 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（9月5日-9月9日） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月29日-9月2日） 2022/08/26 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月29日-9月2日） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月22日-26日） 2022/08/19 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月22日-26日） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月15日-19日） 2022/08/12 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月15日-19日） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月8日-12日） 2022/08/05 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月8日-12日） 虛擬貨幣 A股 經濟 經濟衰退 見底 博反彈 香港 恒指走勢 港股 美股