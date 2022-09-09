【電動車】平治及Rivian計劃數年內成立合資新電動車公司　生產商務車及大型電動貨車

平治商務車（Mercedes‑Benz Vans）宣布與電動車製造商Rivian（美：RIVN），就合作生產電動商務車簽署諒解備忘錄。雙方計劃數年內成立新合資電動車製造公司，並在歐洲投資營運一家工廠，生產平治商務車及Rivian大型電動貨車。

平治商務車業務負責人Mathias Geisen指出，是次合作將不影響與雷諾及日產Nissan（日 ：7201）小型電動商務車合作，將與Rivian各佔合資公司一半股份，Rivian為集團帶來多項電動車技術，而平治為商用車產業化領域專才。

兩家汽車公司將生產兩款大型商務車，兩款基於平治純電動商務車（MB Vans Electric Architecture，VAN.EA）及Rivian第二代電動輕型車（Rivian Light Van，RLV）平台設計，雙方料透過協同效應，提高成本效益，迅速擴大電動商務車生產規模。

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記者：宋佩恩

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