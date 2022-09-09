▲ 【中國經濟】中國8月CPI升2.5%遜預期 PPI按年升2.3%創年半低

中國8月居民消費價格指數（CPI）按年升2.5%，遜預期的2.8%。 而8月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升2.3%，遜預期的3.2%，連續十個月回落，並創2021年2月以來一年半低。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，從按月看，CPI由上月上漲0.5%轉為下降0.1%，其中，食品價格上漲0.5% ，漲幅比按月回落2.5個百分點，影響CPI上漲約0.10個百分點。食品中， 8 月北方蔬菜上市量增加，中下旬南方高溫乾旱天氣影響蔬菜生產供應，中國鮮菜價格先降後漲，全月平均比按月上漲 2% ，漲幅低於歷史同期平均水平。受疫情影響，飛機票和交通工具租賃費價格分別下降 7.5% 和 1.0% 。

PPI方面， 8 月份，受國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動傳導和國內部分行業市場需求偏弱等多種因素影響，工業品價格走勢整體下行。從按月看，PPI下降1.2% ，降幅比上月收窄0.1個百分點。主要行業中，石油和天然氣開採業價格下降7.3% ，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降4.8% ，煤炭開采和洗選業價格下降4.3% ，降幅均有所擴大。

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