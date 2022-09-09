聯儲局鷹美元強勢難擋　人民幣7算攻防戰再現

美國數據穩健及聯儲局鷹派言論繼續支持美元強勢，美匯指數一度升至20年高位110.79水平，聯儲局副主度布雷納德一反鴿派立場，表示聯儲局將繼續加息應付高通脹，需要維持緊縮政策一段時間，與主席鮑威爾在央行年會發表的言論訊息一致。然而，美元在歐洲央行決策會議及歐盟能源部長會議前夕偏軟，預期美元可能在110水平先行整固。另外，受美日貨幣政策分化帶動，日圓一度下跌至144水平以上，創近24年新低，現時日本央行成為主要央行中僅有維持零利率政策的央行，即使日本官員進行口頭干預，預期亦難以扭轉日圓弱勢。

人民幣貶值壓力加大，離岸人民幣一度下試2年低位6.9971水平。在美元強勢及中國經濟增長前景憂慮加劇下，短期人民幣貶值趨勢將難以改變，人民幣將可能再度下試7算水平。事實上，中國延長成都的封控措施，將打擊中國消費及投資前景，二十大會議前中國亦不太可能調整有關動態清零的防疫政策，而全球衰退風險上升，亦對中國外貿數據構成壓力。人行重啟減息周期後，中美利差因素將進一步擴大，令人民幣難以擺脫下試7算水平的格局。

責任編輯︰梁浩碩

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