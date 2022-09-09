▲ 【會計監管】安永大中華區不參與全球分拆計劃 續為區內客戶提供多領域的全方位專業服務（第二版）

四大會計師行之一的安永（Ernst & Young）早前擬將審計及諮詢業務「分家」，並將分拆後的諮詢業務上市。安永發表聲明，指安永全球對業務戰略的評估工作有所進展，並已决定進一步推進相關進程，讓計劃參與的成員機構的合夥人對是否要將所在機構分拆成兩個全方位專業服務機構進行投票。

聲明指，鑑於安永網絡內的成員機構所處的市場和監管環境存在差異，各成員機構可依據自身的治理規則，自主决策是否參與該分拆計劃，但基於對大中華區域的商業環境和發展階段等因素的考慮，安永大中華區所有成員機構（包括中國大陸、香港、澳門、台灣和蒙古的成員機構）將不參與安永全球分拆計劃。

安永大中華區的成員機構由本土合夥人所擁有及管理，已在大中華區域提供專業服務逾55年，將保持現有組織架構，為大中華區客戶提供多領域的全方位專業服務。安永大中華區將繼續留在安永全球網絡中，整合安永全球資源服務大中華區的客戶。

外電早前指，諮詢業務分拆計劃將在明年底進行，將使安永負責檢查亞馬遜（美：AMZN）等公司帳目的會計業務與其他增長更快的諮詢業務分離。安永約1.3萬名合夥人將對分拆進行投票，預料他們將支持分拆，每人有望平均獲得逾百萬美元的意外之財。

（第二版加入安永聲明）

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記者：宋佩恩

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