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【港股市況】Prosus正式披露減持騰訊　恒指黑期升約125點、道指期貨升35點（不斷更新）

股市 08:24 2022/09/09

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港股市況不斷更新

美股反覆上揚，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約37點，恒指料開報18892點。滙豐 （00005） ADR折合報47.99元，較港收市價高0.39元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報302.69元，較港收市價高0.89元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.84元，較港收市價高0.64元或0.7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：22】Naspers旗下的互聯網投資旗艦Prosus再減持騰訊 （00700） 111.5萬股，Prosus對騰訊的持有權最新降至27.99%，可留意騰訊今早表現。

【騰訊大股東】Prosus正式披露減持騰訊套現3億　1.92億股放入CCASS（不斷更新）

【08：17】恒指黑期升約125點，報18919點，道指期貨升35點，報31801點。

【08：07】【新股IPO】Interra Acquisition7801將下周五上市　將成第四隻SPAC

【07：45】港股ADR收報18892點，升37點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.99元，較港收市價高0.39元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報302.69元，較港收市價高0.89元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.84元，較港收市價高0.64元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美歐央行領袖齊發言，綜合解讀是，儲局主席鮑威爾態度繼續強硬，表現鷹派；而歐洲央行行長拉加德偏鴿，對經濟前景較悲觀，不過，官員仍預期下次加息0.75厘，令歐元回穩。美股反覆上揚，道指收市升193點，報31774點；納指升70點或0.6%，報11862點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【ET開市直擊】騰訊300關有冇力守住　電力股再炒上？（歡迎觀眾問股）

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【新股IPO】Interra Acquisition7801將下周五上市　將成本港第四隻SPAC
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