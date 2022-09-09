【港股市況】內房造好碧桂園大升15%　ATM領市美團升逾5%　恒指迎月午後初段升500點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反覆上揚，港股迎月半日升近500點。科技股反彈，ATM領市，美團 （03690） 升逾5%；阿里巴巴升逾3%，騰訊 （00700） 倒升逾1%。另外，內房造好，其中碧桂園 （02007） 大升14%，雅居樂 （03383） 亦升一成。至於嗶哩嗶哩 （09626） 獨憔悴，績後股價挫逾一成。大市高開39點，開市後升幅擴大至逾400點，重上19300點水平，恒指半日升488點，報19342點，成交513.9億元。科指升2.8%，報4083點。

分析文章︰

【解碼｜嗶哩嗶哩】摩根士丹利：第三季指引遜預期、料下半年盈利改善空間有限 一文看清大行對嗶哩嗶哩看法（不斷更新）

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：20】新東方在綫 （01797） 逆市跌逾3%，低見32.6元，成交3.9億元。

【13：17】友邦 （01299） 今除淨，股價升逾3%，高見74.2元。

【13：16】上坤地產 （06900） 逆市挫4成，破底低見0.46元，成交14.6萬元。

【13：07】港股升幅擴至500點，高見19364點，升510點。

【13：03】美團 （03690） 升近5.5%，高見180.8元。

【13：02】碧桂園 （02007） 午後初段升幅略擴大至15%，高見2.53元。

【13：00】港股午後初段升約483點，報19337點，科指升2.1%，報19525點。

【12：35】【電動車】小鵬重磅SUV「G9」發布會將於9.21舉行 稱充電5分鐘、續航200公里

【12：00】科技股反彈，ATM領市，美團 （03690） 升逾5%；阿里巴巴升逾3%，騰訊 （00700） 倒升逾1%。另外，內房造好，其中碧桂園 （02007） 大升14%，雅居樂 （03383） 亦升一成。恒指半日升488點，報19342點，成交513.9億元。科指升2.8%，報4083點。

【11：51】新地 （00016） 績後隨市向上，升近2%，高見96.2元。

【業績│本港地產股】新地去年基礎溢利減少4%至287億元、末期息3.7元 住宅市場保持平穩

【11：49】昨日逆市造好的電力股，部分今早反見回吐，潤電 （00836） 跌0.2%；中國電力 （02380） 跌近2%；華能國電 （00902） 跌0.3%。

【11：38】港股再上，最新升約463點，報19317點；科指升2.7%，報4081點。

【11：34】上證半日升0.7%；深證升0.8%；創業板指升0.6%。

【11：25】香港航天科技 （01725） 逆市回吐逾9%，低見13.68元。

【11：19】旭輝 （00884） 獲控股股東增持，股價升近8%，高見1.92元。

【內房危機】旭輝獲控股股東增持200萬股至持股逾51% 涉資371萬元

【11：16】藍籌股當中，碧桂園系表現最強，碧桂園 （02007） 最新升逾13%，高見2.49元；碧桂園服務 （06098） 升逾9%，高見15.88元。

【11：05】恒指升勢略為回順，最新升近400點，報19249點，升395點；科指升2.2%，報4062點。

【11：01】小米 （01810） 最新升3%。

【小米1810】小米遲Tesla逾10年進軍電動車、被指錯過行業窗口期 雷軍說：「I disagree」

【10：54】滙豐 （00005） 升1%；友邦 （01299） 、中移動 （00941） 升逾2%；港交所 （00388） 升3%。

【10：43】【異動｜內房股】碧桂園領軍升一成、時代中國抽高兩成 物管股一同爆上

【10：42】大市最新升450點，反彈回升至19300點關口。科指升2.9%，報4087點。

【10：34】圓美光電 （08311） 乾升逾7成，高見0.29元，僅涉8宗成交或7.8萬元。

【10：18】港股升幅進一步擴大，恒指最新升410點，報19264點；科指升2.5%，報4072點。美團 （03690） 升5%，高見180.2元。

【10：03】美團 （03690） 領市，升幅擴大至逾4%，高見179.2元。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 升2%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾1%。

【10：00】大市升幅擴大至逾300點，升至19200點水平，報19204點，升349點；科指升1.7%，報4042點。

【09：58】兗礦能源 （01171） 、兗煤澳大利亞 （03668） 分別公布，關於兗礦能源擬發行H股可轉債用以增持兗煤澳大利亞股份的潛在交易已終止，兗礦能源升逾1%，兗煤澳大利亞升近8%。

【09：53】美團 （03690） 最新升逾3%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【09：48】碧桂園 （02007） 升幅擴大至近一成，高見2.42元。

【09：43】內房升幅進一步擴大，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%；碧桂園 （02007） 升逾6%；雅居樂 （03383） 升逾4%。

【09：42】港股升約215點，重上19000點。

【09：40】大市升幅擴大至逾100點。恒指報18978點，升123點；科指升0.3%，報3987點。

【09：34】內房股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升逾4%；雅居樂 （03383） 升逾2%；龍湖 （00960） 升逾1%。

【09：32】中國8月CPI按年升2.5%，低於預期的2.8%及前值2.7%。中國8月PPI按年升2.3%，亦低於預期的3.2%及前值 4.2%。

【中國經濟】中國8月CPI升2.5%遜預期 PPI按年升2.3%創年半低

【09：31】美團 （03690） 開市後升逾2%，高見175.8元。騰訊 （00700） 轉升0.2%；阿里巴巴 （09988） 升0.1%。

【09：26】嗶哩嗶哩 （09626） 績後大跌近15%，開報154.8元。Bilibili嗶哩嗶哩第二季淨虧損為20.1億元人民幣，經調整淨虧損擴至為19.6億元人民幣。

【業績︱Bilibili】嗶哩嗶哩次季經調整淨虧損擴大至19.6億人幣 移動遊戲收入跌15%

【09：22】騰訊 （00700） 續腳軟，逆市再跌近1%，開報299元，穿300元關口。恒指高開39點，開報18893點，科指升0.1%，報3979點。

【騰訊700】騰訊低開近1%兼穿300關 Prosus正式披露減持騰訊111.5萬股

【09：14】期指開報18897點，升46點。

【09：09】【內房危機】銀城國際完成今年到期之12.5%優先票據交換要約

【08：53】佳源國際 （02768） 今早復牌。

【08：45】【中美金融戰】華府再度傳出擬頒行政命令 據報未來數月内將限制美企對中國科企等投資

【08：22】Naspers旗下的互聯網投資旗艦Prosus再減持騰訊 （00700） 111.5萬股，Prosus對騰訊的持有權最新降至27.99%，可留意騰訊今早表現。

【騰訊大股東】Prosus正式披露減持騰訊套現3億 1.92億股放入CCASS（不斷更新）

【08：17】恒指黑期升約125點，報18919點，道指期貨升35點，報31801點。

【08：07】【新股IPO】Interra Acquisition7801將下周五上市 將成第四隻SPAC

【07：45】港股ADR收報18892點，升37點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.99元，較港收市價高0.39元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報302.69元，較港收市價高0.89元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.84元，較港收市價高0.64元或0.7%。

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【07：30】美歐央行領袖齊發言，綜合解讀是，儲局主席鮑威爾態度繼續強硬，表現鷹派；而歐洲央行行長拉加德偏鴿，對經濟前景較悲觀，不過，官員仍預期下次加息0.75厘，令歐元回穩。美股反覆上揚，道指收市升193點，報31774點；納指升70點或0.6%，報11862點。

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責任編輯︰梁浩碩