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【港股市況】內房造好碧桂園升逾一成　ATM造好美團升5%　恒指升400點（不斷更新）

股市 10:20 2022/09/09

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港股市況不斷更新

美股反覆上揚，港股今早輕微反彈高開。騰訊 （00700） 續腳軟，逆市再跌近1%，開報299元，穿300元關口。恒指高開39點，開報18893點，科指升0.1%，報3979點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：18】港股升幅進一步擴大，恒指最新升410點，報19264點；科指升2.5%，報4072點。美團 （03690） 升5%，高見180.2元。

【10：03】美團 （03690） 領市，升幅擴大至逾4%，高見179.2元。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 升2%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾1%。

【10：00】大市升幅擴大至逾300點，升至19200點水平，報19204點，升349點；科指升1.7%，報4042點。

【09：58】兗礦能源 （01171） 、兗煤澳大利亞 （03668） 分別公布，關於兗礦能源擬發行H股可轉債用以增持兗煤澳大利亞股份的潛在交易已終止，兗礦能源升逾1%，兗煤澳大利亞升近8%。

【09：53】美團 （03690） 最新升逾3%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【09：48】碧桂園 （02007） 升幅擴大至近一成，高見2.42元。

【09：43】內房升幅進一步擴大，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%；碧桂園 （02007） 升逾6%；雅居樂 （03383） 升逾4%。

【09：42】港股升約215點，重上19000點。

【09：40】大市升幅擴大至逾100點。恒指報18978點，升123點；科指升0.3%，報3987點。

【09：34】內房股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升逾4%；雅居樂 （03383） 升逾2%；龍湖 （00960） 升逾1%。

【09：32】中國8月CPI按年升2.5%，低於預期的2.8%及前值2.7%。中國8月PPI按年升2.3%，亦低於預期的3.2%及前值 4.2%。

【中國經濟】中國8月CPI升2.5%遜預期　PPI按年升2.3%創年半低

【09：31】美團 （03690） 開市後升逾2%，高見175.8元。騰訊 （00700） 轉升0.2%；阿里巴巴 （09988） 升0.1%。

【09：26】嗶哩嗶哩 （09626） 績後大跌近15%，開報154.8元。Bilibili嗶哩嗶哩第二季淨虧損為20.1億元人民幣，經調整淨虧損擴至為19.6億元人民幣。

【業績︱Bilibili】嗶哩嗶哩次季經調整淨虧損擴大至19.6億人幣　移動遊戲收入跌15%

【09：22】騰訊 （00700） 續腳軟，逆市再跌近1%，開報299元，穿300元關口。恒指高開39點，開報18893點，科指升0.1%，報3979點。

【騰訊700】騰訊低開近1%兼穿300關　Prosus正式披露減持騰訊111.5萬股

【09：14】期指開報18897點，升46點。

【09：09】【內房危機】銀城國際完成今年到期之12.5%優先票據交換要約

【08：53】佳源國際 （02768） 今早復牌。

【08：45】【中美金融戰】華府再度傳出擬頒行政命令　據報未來數月内將限制美企對中國科企等投資

【08：22】Naspers旗下的互聯網投資旗艦Prosus再減持騰訊 （00700） 111.5萬股，Prosus對騰訊的持有權最新降至27.99%，可留意騰訊今早表現。

【騰訊大股東】Prosus正式披露減持騰訊套現3億　1.92億股放入CCASS（不斷更新）

【08：17】恒指黑期升約125點，報18919點，道指期貨升35點，報31801點。

【08：07】【新股IPO】Interra Acquisition7801將下周五上市　將成第四隻SPAC

【07：45】港股ADR收報18892點，升37點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.99元，較港收市價高0.39元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報302.69元，較港收市價高0.89元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.84元，較港收市價高0.64元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美歐央行領袖齊發言，綜合解讀是，儲局主席鮑威爾態度繼續強硬，表現鷹派；而歐洲央行行長拉加德偏鴿，對經濟前景較悲觀，不過，官員仍預期下次加息0.75厘，令歐元回穩。美股反覆上揚，道指收市升193點，報31774點；納指升70點或0.6%，報11862點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

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