【新股IPO】Interra Acquisition7801將下周五上市　將成本港第四隻SPAC

▲ 【新股IPO】Interra Acquisition7801將下周五上市 將成第四隻SPAC

特殊目的收購公司（SPAC）Interra Acquisition招股上市，將成為本港第四隻SPAC。公司發售1.001億股A類股份及4004萬份上市認股權證，每手買賣單位110,000股A類股份，發行價10元，每手入場費為110萬元，並將於下周五（16日）上市。

Interra Acquisition由內地私募股權基金春華資本、農銀國際資管旗下ABCI AM Acquisition成立。公司尚未選擇任何特定的併購標的，但提到投資策略聚焦大中華地區從事創新科技、消費及新零售、高端製造、醫療健康及氣候行動等領域的高增長型公司。

由於SPAC所發售證券的發售、發行及買賣須僅限於專業投資者，散戶未能參與。

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編輯：姚卓然