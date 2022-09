【英女王逝世】英女王伊莉莎白二世逝世、享年96歲　王儲查理斯繼位　英鎊匯價穩

英國在位時間最長的君主、英女王伊莉莎白二世突然傳出正接受醫學監察,引起全球關注。白金漢宮約於在香港周五(9月9日)凌晨1時30分公布,英女王於蘇格蘭巴爾莫勒爾(Balmoral)逝世,享年96歲,終束在位70年。白金漢宮聲明指:

國王和王后今晚將留在巴爾莫勒爾,明天將返回倫敦("The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.")