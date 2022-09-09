【英女王】英女王伊莉莎白二世逝世、享年96歲　 白金漢宮周四突報接受醫學監察、子孫趕赴蘇格蘭

英國在位時間最長的君主、英女王伊莉莎白二世突然傳出正接受醫學監察，引起全球關注。白金漢宮約於在香港周五（9月9日）凌晨1時30分公布，英女王於蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）逝世，享年96歲，終束在位70年。白金漢宮聲明指：

國王和王后今晚將留在巴爾莫勒爾，明天將返回倫敦（"The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow."）

白金漢宮罕有披露英女王接受醫學監察後，當地傳媒大為緊張，於當地時間中午12時40分起，突然暫停BBC一台原訂節目播出，改為直播女王健康最新動態。於香港時間晚上10時多，已有逾100萬人觀看BBC直播。

皇室就女皇健康狀況發出聲明十分不尋常，而且多名皇室成員已趕往巴爾莫勒爾城堡探望，當中包括王儲查理斯夫婦、威廉王子、哈里梅根夫婦、安德魯王子、愛德華王子、安妮長公主等。

不少民眾擔心英女皇健康，並在巴爾莫勒爾城堡外聚集。

伊莉莎白二世1952年登基，帶領英國渡過了政治動盪的歲月，到2015年，伊麗莎白二世成為英國在位時間最長的君主，超過了1837至1901年間執政的維多利亞女王。

相關文章：

【英國王室】英女王健康堪憂正接受醫學監測 4名子女已前往陪伴

【英國能源】卓慧思宣佈應對能源價格飆升計劃 普通家庭料年省約1000英鎊、料助通脹自高峰降約半成

記者：譚志偉