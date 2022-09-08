▲ 【香港經濟】菲沙研究所：香港續膺全球最自由經濟體 「國際貿易自由」及「監管」續列首位

加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）發表《世界經濟自由度2022年度報告》，香港繼續被評為全球最自由的經濟體，自報告開始發布以來，香港一直位列全球第1。在五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」繼續排列首位。

香港政府對此表示歡迎，發言人指，一直致力優化營商環境、提高市場效率及配套，讓經濟有着更好的靈活度和韌性，發揮自由市場的優勢，政府在維繫高效、自由開放及公平營商環境的努力再次獲得肯定。

港府：菲沙對港法治、國安法和內地干預港事務評論不公

惟港府指菲沙研究所對香港法治、《香港國安法》的實施和內地干預香港事務的評論不公。政府發言人稱，自回歸以來，香港特區一直嚴格按照《基本法》的規定落實一國兩制原則，各種權利和自由得到充分保障，一國兩制實踐在香港取得舉世公認的成功。國家主席習近平在今年7月1日的重要講話中，表明必須長期堅持一國兩制方針，也必須保持香港的獨特地位和優勢。這符合國家的根本利益，切合香港市民的利益，有利維持香港繁榮穩定。



政府稱，《香港國安法》實施超過兩年，眾多數據都表明在社會回復穩定後，投資者的信心得以進一步鞏固，例如，香港的資產及財富管理業務總值於去年底達到35.5萬億元，較2019年年底增超過兩成。香港銀行今年7月的存款總額超過15萬億元，較前年6月《香港國安法》實施前增8.5%。今年3月公布的最新一期《全球金融中心指數》報告中，香港作為全球領先金融中心的地位與實力再次獲得肯定，總排名維持亞洲第1、全球第3位。

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編輯：胡學能