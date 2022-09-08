【周末好去處】一文看清中秋打卡好去處 全港多區舉辦中秋綵燈活動 六大海濱長廊化身期間限定中秋主題區

今年中秋佳節，多個政府部門於全港各地設置特色打卡位！康文署在多個公園舉辦中秋綵燈展，渠務署亦於兩條河道舉辦中秋綵燈會亮；發展局海港辦事處則為六個維港海濱長廊，化身成中秋期間限定的特色主題區。

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維多利亞公園

「圓月故事」由三個月亮球體組成，高3至4.5米，呈現滿月、山巒和兔子，配合燈光顏色和亮度的變化，展示月兔相融的溫馨場景，展期至本月25日。維園還展示多組不同主題的璀璨燈飾，包括由本地紮作藝術家許嘉雄創作、約高七米的雙星伴月慶團圓大型綵燈，以及由中小學學生親手製作的花燈、以駿馬和明月為題的大型走馬燈、12星座綵燈、懷舊燈籠等，帶出歡樂氣氛。

日期：9月7日至12日 亮燈時間：晚上6時30分至11時（9月10日延長至凌晨12時）

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東涌文東路公園

以「花願‧樂園」為主題，共設五個燈組，營造了「月滿樂遊園」的詩情畫意，當中由眾多不同姿態的小熊貓綵燈齊聚亮相的燈組，為市民送上「熊貓出沒注意」的視覺驚喜。

日期：9月7日至12日 亮燈時間：晚上6時30分至11時（9月10日延長至凌晨12時）

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大埔海濱公園

以「團圓月‧月圓願」為主題，公園內的水池、草地、香港回歸紀念塔等特色景點設置大型走馬燈、康文署吉祥物「活力仔」及「思文喵」及其他綵燈，與圓月相輝映，寓意人月兩團圓 。

日期：9月7日至12日 亮燈時間：晚上6時30分至11時（9月10日延長至凌晨12時）

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香港文化中心

本地藝術家羅曉騰以擁抱為概念創作的光影藝術裝置「無間擁抱」於露天廣場展出。作品中，兩隻兔子面對面站立在水池上，四周伴以心型燈箱，透過光影效果帶出「零距離的擁抱」。

日期：9月2日至25日 亮燈時間：晚上6時30分至11時（9月10日延長至凌晨12時）

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六個維港海濱長廊

六個維港海濱長廊搖身變成中秋特色主題區，包括堅尼地城卑路乍灣海濱長廊的特色燈籠主題區、灣仔「HarbourChill海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」的「Chill兔戰隊」、炮台山「東岸公園主題區」以璀璨燈火為主題的布置，荃灣海濱長廊的「癲噹開心村」，以及在最新開放的銅鑼灣「活力避風塘主題區」，可以到長近200米的燈籠裝飾及其他中秋裝置；銅鑼灣主題區亦將重現三艘昔日的經典船「嘩啦嘩啦」，讓市民穿梭避風塘，體驗箇中的獨有文化。

日期：9月1日至10月2日

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佐敦谷水道及啟德河

專題綵燈展「河畔城市」於牛頭角佐敦谷水道及黃大仙近摩士公園（一號公園）的啟德河舉行。為營造節日氣氛，並展現河道活化的生物多樣性元素，佐敦谷水道和啟德河中會設置巨型月亮綵燈，並在河道兩旁懸掛雀鳥造型綵燈。佐敦谷水道的拱門步道亦增設了燈飾及銀杏葉裝飾。

日期：9月5日至18日 佐敦谷水道亮燈時間：晚上6時30分至11時（9月10日延長至凌晨11時30分） 啟德河亮燈時間：晚上6時30分至10時（9月10日延長至凌晨11時）

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責任編輯：嚴浩文