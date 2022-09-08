  • 29°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 22:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】嗶哩嗶哩定位處有利位置 麥格理首予「中性」評級

股樓投資 22:26 2022/09/08

分享：

分享：

嗶哩嗶哩（09626）周四（8日）公布第二季業績，淨虧損20.1億元人民幣，每股淨虧損為5.08元人民幣，不過月均及日均活躍用戶量按年增長約三成，麥格理看好嗶哩嗶哩價值定位，予「中性」評級，目標價為197.3元。嗶哩嗶哩周四（8日）收市報181.8元，升幅3.1%。

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

麥格理表示，在Z世代及內地短視頻正急速發展時，相信提供日本動漫（ACG）內容的嗶哩嗶哩定位處於有利位置。該行首予「中性」評級，另外，摩通亦將嗶哩嗶哩的投資評級上調至「增持」，目標價升至270元。
 

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

資料顯示，嗶哩嗶哩第二季淨營業額總額達49億元人民幣，按年增加9%。月均活躍用戶達3.057億，按年增加29%，日均活躍用戶則達8,350萬，增加33%，平均每月付費用戶達2,750萬，增加32%。麥格理預計嗶哩嗶哩收入增長在中短期內放緩，對管理層在2024年達致收支平衡的目標保持謹慎，料需要更長時間實現，同時預料公司2022至2024年調整後虧損介乎19億至66億元人民幣。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
目標價 港股 嗶哩嗶哩—SW（09626）

下一篇文章

【央行加息】歐洲央行宣布加息0.75厘　警告將繼續加息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】荃威花園業主趕移民　一周連沽兩伙套現　成交呎價均低於9000元
【有相睇】荃威花園業主趕移民　一周連沽兩伙套現　成交呎價均低於9000元
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【筍工推介】律政司招聘合約傭工 月薪最高可達21,875元 小六以下學歷亦可申請
【筍工推介】律政司招聘合約傭工 月薪最高可達21,875元 小六以下學歷亦可申請
【DARLIE x 姜濤】 姜糖專屬「薑桃」味美白牙膏9月9日登場 姜濤傳授「朝薑晚桃」使用心得 因有桃味陪住你瞓
【DARLIE x 姜濤】 姜糖專屬「薑桃」味美白牙膏9月9日登場 姜濤傳授「朝薑晚桃」使用心得 因有桃味陪住你瞓
全球150個城市樓價平均升11.7%　香港不升反跌2.4%　排名145
全球150個城市樓價平均升11.7%　香港不升反跌2.4%　排名145
瑞銀指本地股估值已反映風險 另推薦6隻最喜愛港股
瑞銀指本地股估值已反映風險 另推薦6隻最喜愛港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款