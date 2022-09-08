【大行報告】嗶哩嗶哩定位處有利位置 麥格理首予「中性」評級

嗶哩嗶哩（09626）周四（8日）公布第二季業績，淨虧損20.1億元人民幣，每股淨虧損為5.08元人民幣，不過月均及日均活躍用戶量按年增長約三成，麥格理看好嗶哩嗶哩價值定位，予「中性」評級，目標價為197.3元。嗶哩嗶哩周四（8日）收市報181.8元，升幅3.1%。

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麥格理表示，在Z世代及內地短視頻正急速發展時，相信提供日本動漫（ACG）內容的嗶哩嗶哩定位處於有利位置。該行首予「中性」評級，另外，摩通亦將嗶哩嗶哩的投資評級上調至「增持」，目標價升至270元。



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資料顯示，嗶哩嗶哩第二季淨營業額總額達49億元人民幣，按年增加9%。月均活躍用戶達3.057億，按年增加29%，日均活躍用戶則達8,350萬，增加33%，平均每月付費用戶達2,750萬，增加32%。麥格理預計嗶哩嗶哩收入增長在中短期內放緩，對管理層在2024年達致收支平衡的目標保持謹慎，料需要更長時間實現，同時預料公司2022至2024年調整後虧損介乎19億至66億元人民幣。

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撰文：鄭昊彤