【中秋好去處】五大兵庫縣打卡位9月10日起登陸上水廣場 同場加推限定手信及日本特色產物

疫情影響下，不少港人都無法「返鄉下」，不過在9月10日至10月31日，上水廣場首次聯乘兵庫縣香港事務所舉辦《上水廣場•兵庫県に行きましょう Let's go》，活動特設多個兵庫縣人氣景點打卡位、如城崎溫泉限定店、阪神甲子園球場等，讓香港人即使留港亦能體驗到兵庫縣旅遊的感覺。

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五大必遊景點

JR西日本限定觀光列車

位於關西的兵庫縣，坐擁豐富自然景觀和有「千萬美金夜景」稱譽的神戶夜景，風光文化別樹一格。上水廣場中庭特設大型立體裝置，櫻花為車身主題的《JR西日本限定觀光列車》，車廂中飽覽兵庫縣多個風光如畫的著名景點，「抵達」城崎溫泉站check in後即可到兵庫縣《播磨白熊冰》人氣刨冰店及粉色心心繪馬打卡位祈願兼自拍。

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城崎溫泉

想於秋日微風中欣賞月色喁喁細語？最佳欣賞秋天夜色的位置就在L5晴空花園的《城崎溫泉》打卡場景，有著1300年歷史的城崎溫泉充滿歲月印記，和情人在長達9米的一排排日式燈籠映照下，於星空露天溫泉裝置旁手牽手漫步，十分浪漫。

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恋人の聖地

商場還原了淡路島《恋人の聖地》打卡位，承載著創造日本的夫婦神訂下婚約傳說的淡路島《恋人の聖地》，為縣中求婚聖地。而旁邊的《北野天滿神社・戀鯉守護的天空之社》打卡裝置亦是響噹噹的景點之一，擁千年歷史的北野天滿宮，其最大特色為「戀鯉守」，鯉魚的日語發音和戀愛相同（こい；koi），裝置上掛滿粉嫩可愛小錦鯉及心形繪馬，浪漫滿分。凡於推廣期內在上水廣場消費滿300元，即可於《戀鯉幸運機》求出戀愛幸運籤，再到L5裝置照出戀愛幸運指數，籤文以中日雙語對照，同時更可獲「ALL DAY」100%日本直送蛋糕乙件。

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阪神甲子園球場

棒球迷必到商場中庭的《阪神甲子園球場》場景朝聖，作為日本最具歷史的棒球場，阪神甲子園球場瘋魔了幾代粉絲。大家可參加《日本野球選手大挑戰》，為角色挑選心儀球隊服飾後，大玩棒球體感遊戲，活動更有機會獲贈棒球或掛飾禮品。

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城崎溫泉限定店

商場特設《城崎溫泉限定店》，限量發售逾40款日本直送之城崎溫泉限定手信和日本特色產物。於9月至10月期間的《兵庫県の園遊祭》，特設8大日本祭典遊戲，讓大家體驗和風夾流水麵、水中投兵庫縣名物松葉蟹、鍋の運球和彈珠機等，挑戰成功可獲贈「一燒肉」和牛壽喜燒串燒、「丼道」和風蘋果咖喱系列 - 自家製吉列豬扒咖喱 及「八番麵工房」日式餃子等全新食店和風美食，盡情嚐一番！

凡於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額或憑The Point 會員指定積分，即可參加報名參加《日本藍染工作坊》或《日本語會話教室》，或領換可愛日系小熊隔溫立體玻璃杯、日系彩繪PVC長遮或超輕UV遮等限量版禮品，深度體驗關西風光和文化。

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記者：鄭日棱