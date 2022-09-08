  • 29°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 21:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【央行加息】歐洲央行宣布加息0.75厘　警告將繼續加息

環球政經 20:59 2022/09/08

分享：

分享：

歐洲央行宣布加息0.75厘，符合預期，為今年第二次加息。通脹高企，央行預計未來將繼續加息，並且很可能在很長一段時間內保持在 2%的目標之上。

消息未對歐元有太大影響，歐元兌美元小幅上漲至1.0003。周一歐元兌美元跌至0.99，創20年來新低。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

歐洲央行上調了對通脹的預測，預計今年通脹率平均為達8.1%，然後在明年緩慢回落至5.5%，2024年則降至2.3%。

歐洲央行預計，歐元區經濟今年將增長3.1%。但明年的擴張將接近停滯，增長率將降至0.9％，2024年回升至1.9%。


【延伸閱讀】花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：何珊如

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 經濟 加息 歐洲央行 通脹 歐元 美元

下一篇文章

【共創明Teen】政府「共創明Teen計劃」今起接受報名 參加計劃學員可獲發一萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

瑞銀指本地股估值已反映風險 另推薦6隻最喜愛港股
瑞銀指本地股估值已反映風險 另推薦6隻最喜愛港股
【DARLIE x 姜濤】 姜糖專屬「薑桃」味美白牙膏9月9日登場 姜濤傳授「朝薑晚桃」使用心得 因有桃味陪住你瞓
【DARLIE x 姜濤】 姜糖專屬「薑桃」味美白牙膏9月9日登場 姜濤傳授「朝薑晚桃」使用心得 因有桃味陪住你瞓
全球150個城市樓價平均升11.7%　香港不升反跌2.4%　排名145
全球150個城市樓價平均升11.7%　香港不升反跌2.4%　排名145
【筍工推介】律政司招聘合約傭工 月薪最高可達21,875元 小六以下學歷亦可申請
【筍工推介】律政司招聘合約傭工 月薪最高可達21,875元 小六以下學歷亦可申請
【有相睇】荃威花園業主趕移民　一周連沽兩伙套現　成交呎價均低於9000元
【有相睇】荃威花園業主趕移民　一周連沽兩伙套現　成交呎價均低於9000元
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款