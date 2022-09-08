【央行加息】歐洲央行宣布加息0.75厘　警告將繼續加息

歐洲央行宣布加息0.75厘，符合預期，為今年第二次加息。通脹高企，央行預計未來將繼續加息，並且很可能在很長一段時間內保持在 2%的目標之上。

消息未對歐元有太大影響，歐元兌美元小幅上漲至1.0003。周一歐元兌美元跌至0.99，創20年來新低。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

歐洲央行上調了對通脹的預測，預計今年通脹率平均為達8.1%，然後在明年緩慢回落至5.5%，2024年則降至2.3%。

歐洲央行預計，歐元區經濟今年將增長3.1%。但明年的擴張將接近停滯，增長率將降至0.9％，2024年回升至1.9%。



【延伸閱讀】花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：何珊如