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【中秋餐飲】疫情打擊中秋酒樓晚市　食肆：前夕訂座僅及去年一半

商業 20:58 2022/09/08

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臨近中秋確診數字仍高，酒樓反映中秋晚市訂座表現疲弱。（陳靜儀攝）

臨近中秋，新冠確診數字仍高，有酒樓反映中秋晚市訂座表現疲弱，甚至比較去年同期遜色。

【大家樂】大家樂CEO：未來開店步伐仍須審慎　稱續租租金議價空間不大

聯邦酒樓集團董事副總監鍾家寶稱中秋節晚市訂座不太理想，形容比去年差。相信因政府呼籲減少跨家庭聚會，市民不太習慣要檢測等，有已預訂多圍的客人要求取消，影響比較明顯。至於少人數的細圍訂座則未見影響，跟去年相若。龍圖閣負責人陳強亦稱今年中秋前夕訂座強差人意，只有去年同期5至6成，不及去年滿座要分二輪的情況，相信與疫情反覆家庭聚會擔心長者及小孩健康有關。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦形容，截至周四晚上為止中秋整體訂座率約5成，對比往年同期一般已達9成要弱，相信是關乎近期確診個案上升，市民戒心有增加，惟有寄望會好轉但並不樂觀。黃家和認為8人以上須快測並非主因，仍是確診數字令大家卻步，希望屆時散客入座會有變化，抱觀望態度。他相信中秋假期的午市影響不大，主要是晚市堂食氣氛較弱，現時以4至6人用餐佔多數近7成，8人以上約近2成左右。

【foodpanda】foodpanda香港設「送遞團隊感謝賞」　第3季送出總值100萬元獎

記者:王浩賢

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