【宏觀術數@iM網欄】從卓慧思到變形女俠 撑起何止半邊天

今周國際新聞焦點應該離不開英國前外相卓慧思，以壓倒性優勢票數當選執政保守黨黨魁，成為第三位入主唐寧街的女性首相。一般預期卓慧思上任，首要面對的問題，便是因俄烏戰爭引發的能源危機。能源危機和女性掌權又恰好和玄空九運離卦都相關連。

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鼎之姤 未來十年 女性掌權之象

上文談及皇極經世剛好說到，2024至2033十年，依據排列「旬卦」為易經中的「姤卦」（鼎之姤）。

姤卦卦辭：「姤，女壯，勿用取女。」

卦象為一陰爻在五個陽爻下發動，以陰爻力量勢如破竹作改變，其卦象除了基本代表相遇（遘）外，亦可代表女性帶動的改變。此十年的姤卦為火風鼎卦五爻動變而成，其中鼎卦上卦離卦代表中女（中年女性），姤卦的下卦巽卦代表長女（較年長女性），兩者合起來都預示女性人物在社會和政經大局會更為注目和掌權並帶領風騷，巽卦和離卦所代表年紀偏近中年，卻又未到坤卦所代表老年婦女（母親）的年紀。

「女壯」的意象為作風強硬主動的女性帶來問題和變化，即暗示強勢女性主事的天運大局勢。

再看玄空風水的元運，2024年開始的20年，亦是「離卦」九運入中當旺，和《皇極經世》離卦、震卦代表女權當興是不謀而合的。

且看歷史鑑古知今，前兩次「姤」卦值十年旬卦是1884-1893年晚清期間，時值玄空風水二運（坤卦意象為老母、年長女性），兩者相配合重逢於晚清政局，中國為慈禧太后把持朝政，權力達到高峰，不幸也應驗「勿用取女」，過份專權逐步導對國朝做成不利。「姤」雖為「遘」，玄機一點來說 「姤」字拆開來，便有「女后」之象，既符合慈禧之象，對上一次「姤」卦值旬為1954-1963年，玄空飛星為五運當旺，也算多事之秋，且卦象實亦甚為準確。

與此同時的英國，則正值維多利亞女皇時期，也是強勢皇朝，國勢蒸蒸日上，東西方於相同世運卦時期，雖因應本身社會和術數因素結果稍有不同，卻又有微妙類近。以此預計，新任英揆也將手段較強硬和堅持原則。雖云英國近年首相每易更替，任期能否超越2024年或早變明日黃花仍是未知之數，惟天運所趨仍必然在不同人物體現出來。

影視劇集 早著先機

所謂「春江水暖鴨先知」，近年電視劇和電影女性超級英雄主題已比比皆是，連一向陽剛味重的Marvel漫威亦先後推出多齣影視節目，例如鷹眼女接班人，Captain Marvel後又來Miss Marvel，連一向最橫空出世的「變型俠醫」也推出「變形女俠」（She Hulk）了。

▲ She-Hulk 變形女俠（網上圖片）

就如《皇極經世》作者邵康節其一驚世「神」預測，便是一次他和友人於洛陽漫步，聞杜鵑鳥哀嗚，便預知地氣自南至北移，南方人物兩年內拜相等等。正是見微知著，從天象物候預知未來的經典。

從更宏觀一級來看，按皇極數未來十年旬卦「姤」卦，是由「世卦」鼎卦變化出來，鼎卦其象為載飲食的器具，可以比喻民生，甚至國朝權力，過往30年（1994-2023）間值鼎卦的二、三、四爻說的為鼎器乘載食物其象較主豐足，印證了改革開放後的盛世。到了2024年開始的10年五爻動變成姤卦，象徵為鼎耳和抬鼎的鉉器，以貴重金屬所造，外觀雖然華麗，變動（移動）多端實屬難免。

▲ 香港故宮文化博物館據說有以方鼎為形象設計

▲ 鼎

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