【美股焦點】《沽注一擲》原型Michael Burry警告　美股尚未見底

電影《沽注一擲》（The Big Shot）主角原型、著名對沖基金經理Michael Burry周三（7日）在Twitter表示，美股尚未見底。

Michael Burry提到，近日2家以SPAC為投資對象的ETF關閉，預計這類事將陸續有來。並提醒，「注意失敗，然後尋找底部。」

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另外一條推文中，他以2000年網路泡沫、2008年金融海嘯和今年作比較，並暗示加密貨幣、「MEME股」和SPAC都將崩盤。



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責任編輯：何珊如