【半導體】研調機構: 台積電Q3有望超越三星 首居全球半導體龍頭

根據研調機構 IC Insights 預期，台積電 （美：TSM） 第三季營收估算可達 202 億美元（約1585.6億港元）較上季增幅11%，有望超越三星，首度位居全球半導體龍頭。

IC Insights 指，三星恐因記憶體市場暴跌，使第三季營收下跌至182.9億美元（約1435.7億港元），較上季減少19%，位居第二。而英特爾 （美：INTC） 營收估算可達 150.4 億美元（約1180.5億港元），季增 1%，位居全球第三。

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三星半導體第二季營收達226.23 億美元（約1775.8億港元），位居第一，台積電則以 181.64 億美元（約1425.8億港元）營利，超越英特爾的148.61 億美元（約1166.5億港元），登上全球半導體廠第二位。IC Insights 表示，比較去年排名及營利，可見台積電正迅速崛起。



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責任編輯：何珊如