  • 29°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

地監局新主席蕭澤宇：近來境外樓花投訴增加 籲買家注意相關風險

股樓投資 17:49 2022/09/09

分享：

分享：

地產代理監管局（地監局）主席蕭澤宇，於今年7月上任後，於周四（8日）首次與傳媒會面，他表示近來接獲境外樓花的投訴增加，呼籲香港買家注意風險。
 

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡


蕭澤宇指，最近有關購買境外樓花的投訴有所上升，主要涉及未能交樓，或延遲交樓，部份損失較大。目前地監局條例只規範地產代理處理香港物業銷售，但當局已向代理提供海外物業銷售指引，要求代理提供詳盡和清晰資訊，未來會繼續研究如何改善。他呼籲買家不能以在香港買樓的心態應用於海外，更要留意每家公司的背景、資金以及合約內容，現階段會透過教育提醒市民「隔山買牛」需注意風險。
 

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大

地監局主席蕭澤宇表示近來接獲有關境外樓花的投訴增加，呼籲買家購入前注意風險，並展示新宣傳標語。

 

    點擊圖片放大

地監局主席蕭澤宇以及服務及專業發展總監王頌恩、規管及法律總監梁德麗、行政總裁韓婉萍及執行總監陳汝儆均一同與傳媒會面。

 

    點擊圖片放大

地產代理人數方面，蕭澤宇指市場雖受新冠疫情影響，現時代理人數已回升至約41000人。對新上任的目標，他表示最希望提升代理可增加為客戶價格資訊上的透明度，特別是與客戶討價還價時，代理提供的數目都不夠透明。


對先前有地產銷售手法被指「踩界」，蕭澤宇認為推銷的手法需注意是否有傷風化，而地監局亦有通知該行注意。他又指事件只屬例子，而處分前亦會先口頭警告。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
地產代理監管局 地產代理 海外物業

上一篇文章

【多圖】銅鑼灣THE HAYWORTH BY V連靚裝及家具出售　一房售價795萬起

下一篇文章

【央行加息】歐洲央行加息0.75厘　DWS：不排除加息1厘的可能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【半導體】研調機構: 台積電Q3有望超越三星 首居全球半導體龍頭
【半導體】研調機構: 台積電Q3有望超越三星 首居全球半導體龍頭
【DARLIE x 姜濤】 姜糖專屬「薑桃」味美白牙膏9月9日登場 姜濤傳授「朝薑晚桃」使用心得 因有桃味陪住你瞓
【DARLIE x 姜濤】 姜糖專屬「薑桃」味美白牙膏9月9日登場 姜濤傳授「朝薑晚桃」使用心得 因有桃味陪住你瞓
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
全球150個城市樓價平均升11.7%　香港不升反跌2.4%　排名145
全球150個城市樓價平均升11.7%　香港不升反跌2.4%　排名145
【理財個案】單身女高管手持逾2000萬資產 卻仍為退休生活感迷惘 如何利用政府年金安享晚年?
【理財個案】單身女高管手持逾2000萬資產 卻仍為退休生活感迷惘 如何利用政府年金安享晚年?
再多間大行出手應對加息期　中銀香港加H按封頂息
再多間大行出手應對加息期　中銀香港加H按封頂息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款