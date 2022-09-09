地監局新主席蕭澤宇：近來境外樓花投訴增加 籲買家注意相關風險

地產代理監管局（地監局）主席蕭澤宇，於今年7月上任後，於周四（8日）首次與傳媒會面，他表示近來接獲境外樓花的投訴增加，呼籲香港買家注意風險。



【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡



蕭澤宇指，最近有關購買境外樓花的投訴有所上升，主要涉及未能交樓，或延遲交樓，部份損失較大。目前地監局條例只規範地產代理處理香港物業銷售，但當局已向代理提供海外物業銷售指引，要求代理提供詳盡和清晰資訊，未來會繼續研究如何改善。他呼籲買家不能以在香港買樓的心態應用於海外，更要留意每家公司的背景、資金以及合約內容，現階段會透過教育提醒市民「隔山買牛」需注意風險。



【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大

地監局主席蕭澤宇表示近來接獲有關境外樓花的投訴增加，呼籲買家購入前注意風險，並展示新宣傳標語。

▼ 點擊圖片放大

地監局主席蕭澤宇以及服務及專業發展總監王頌恩、規管及法律總監梁德麗、行政總裁韓婉萍及執行總監陳汝儆均一同與傳媒會面。

▼ 點擊圖片放大

地產代理人數方面，蕭澤宇指市場雖受新冠疫情影響，現時代理人數已回升至約41000人。對新上任的目標，他表示最希望提升代理可增加為客戶價格資訊上的透明度，特別是與客戶討價還價時，代理提供的數目都不夠透明。



對先前有地產銷售手法被指「踩界」，蕭澤宇認為推銷的手法需注意是否有傷風化，而地監局亦有通知該行注意。他又指事件只屬例子，而處分前亦會先口頭警告。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤