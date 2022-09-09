  • 29°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 00:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋食品】月餅餡料創新吸客　日本水果籃暢銷

商業 00:00 2022/09/09

分享：

分享：

中秋節將至，市民對應節食品有需求，商戶反映今年應節食品銷售在預期內或稍好。（湯致遠攝）

中秋節將至，市民對應節食品有需求，因今年較早過節，加上消費券助力，商戶反映應節食品銷售在預期內或稍好。

【foodpanda】foodpanda香港設「送遞團隊感謝賞」　第3季送出總值100萬元獎

恆香老餅家行政總裁王偉樑表示，今年中秋節銷售符合預期，整體升一成左右，而因為今年較早過節，加上8月發放消費券帶動氣氛，有配合推出月餅早鳥優惠反應不俗。公司近年亦強化網店，網上銷售升約一成半，並積極考慮拓展其他地區銷售。口味款式方面，去年首發的新系列酥小月反應良好，今年銷售續升一倍，另以可愛為賣點的輕鬆小熊中秋聯乘系列亦獲粉絲支持暢銷。

鴻福堂表示今年市民留港消費慶祝，加上消費券派發帶動氣氛及零售市道，故加推「鴻福花月精品月餅」，並再與「微熱山丘」合作發售「鳳梨奶黃月餅」，另有「榴槤冰皮月餅」及加添新口味，配合會員優惠等促銷。當中三款月餅於早前已售罄，銷情符合預期。

大班麵包西餅亦新推素食冰皮月餅禮盒，內有不同味道配上新風格包裝吸引年輕消費者注意，銷售反應正面。發言人表示今年銷售大致與去年相若至稍有增加，客人都願意消費，相信是今年較早過節及尚有消費券帶動。雖然受防疫影響於送禮比例有回落，但自用有增長，而且電子月餅券銷售佔比有增加。

水果兄弟負責人黃先生形容中秋果籃銷售有回升、整體增長約5%，家庭及公司客人消費都較去年闊綽，公司客會提早兩週預訂送給其客戶，而家庭客的中秋正日送貨訂單亦見增加逾一成。商務果籃平均消費單價約一千至千五元，至於家庭客大多會選擇不同生果組合約千元左右。由於今年早過節，故能趕上水蜜桃當造季節，相對水晶梨就未到最佳時令。中秋果籃多以日本水果為主，水果兄弟形容近期日圓匯率下跌，算是有「拉上補下」的作用，因運費有明顯上升逾3成，尚可舒緩加價壓力。

【大家樂】大家樂CEO：未來開店步伐仍須審慎　稱續租租金議價空間不大

記者：王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【領展商戶】領展於富東街市推廚餘回收計劃　達標商戶可獲現金券作鼓勵
2022/09/08
【領展商戶】領展於富東街市推廚餘回收計劃　達標商戶可獲現金券作鼓勵
【串流收費】各國影音訂閱服務收費大比併　日本竟是發達國家收費最低地方　
2022/09/08
【串流收費】各國影音訂閱服務收費大比併　日本竟是發達國家收費最低地方　
【大家樂】大家樂CEO：未來開店步伐仍須審慎　稱續租租金議價空間不大
2022/09/08
【大家樂】大家樂CEO：未來開店步伐仍須審慎　稱續租租金議價空間不大
【foodpanda】foodpanda香港設「送遞團隊感謝賞」　第3季送出總值100萬元獎
2022/09/08
【foodpanda】foodpanda香港設「送遞團隊感謝賞」　第3季送出總值100萬元獎

你可能感興趣

【領展商戶】領展於富東街市推廚餘回收計劃　達標商戶可獲現金券作鼓勵
16:03 2022/09/08
【領展商戶】領展於富東街市推廚餘回收計劃　達標商戶可獲現金券作鼓勵
【串流收費】各國影音訂閱服務收費大比併　日本竟是發達國家收費最低地方　
17:26 2022/09/08
【串流收費】各國影音訂閱服務收費大比併　日本竟是發達國家收費最低地方　
【大家樂】大家樂CEO：未來開店步伐仍須審慎　稱續租租金議價空間不大
17:59 2022/09/08
【大家樂】大家樂CEO：未來開店步伐仍須審慎　稱續租租金議價空間不大
消費種類 零售 應節食品 中秋節

下一篇文章

【中秋餐飲】疫情打擊中秋酒樓晚市　食肆：前夕訂座僅及去年一半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【電子商貿】SHOPLINE推全新OMO零售概念　6大升級功能助商戶線上線下吸客
【電子商貿】SHOPLINE推全新OMO零售概念　6大升級功能助商戶線上線下吸客
【旅遊業】日圓低位利觀光客　日旅遊業界嘆政府反應慢
【旅遊業】日圓低位利觀光客　日旅遊業界嘆政府反應慢
【國際航空】日本放寬入境檢測證明　日航國際線預訂續升
【國際航空】日本放寬入境檢測證明　日航國際線預訂續升
【威士忌需求】比清酒更好賣　日本老牌酒企紛紛開始生產威士忌
【威士忌需求】比清酒更好賣　日本老牌酒企紛紛開始生產威士忌
【食品工業】生產力局食品未來科技館開幕　促進食品工業先進製造
【食品工業】生產力局食品未來科技館開幕　促進食品工業先進製造
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款