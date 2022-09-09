【中秋食品】月餅餡料創新吸客　日本水果籃暢銷

▲ 中秋節將至，市民對應節食品有需求，商戶反映今年應節食品銷售在預期內或稍好。（湯致遠攝）

中秋節將至，市民對應節食品有需求，因今年較早過節，加上消費券助力，商戶反映應節食品銷售在預期內或稍好。

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恆香老餅家行政總裁王偉樑表示，今年中秋節銷售符合預期，整體升一成左右，而因為今年較早過節，加上8月發放消費券帶動氣氛，有配合推出月餅早鳥優惠反應不俗。公司近年亦強化網店，網上銷售升約一成半，並積極考慮拓展其他地區銷售。口味款式方面，去年首發的新系列酥小月反應良好，今年銷售續升一倍，另以可愛為賣點的輕鬆小熊中秋聯乘系列亦獲粉絲支持暢銷。

鴻福堂表示今年市民留港消費慶祝，加上消費券派發帶動氣氛及零售市道，故加推「鴻福花月精品月餅」，並再與「微熱山丘」合作發售「鳳梨奶黃月餅」，另有「榴槤冰皮月餅」及加添新口味，配合會員優惠等促銷。當中三款月餅於早前已售罄，銷情符合預期。

大班麵包西餅亦新推素食冰皮月餅禮盒，內有不同味道配上新風格包裝吸引年輕消費者注意，銷售反應正面。發言人表示今年銷售大致與去年相若至稍有增加，客人都願意消費，相信是今年較早過節及尚有消費券帶動。雖然受防疫影響於送禮比例有回落，但自用有增長，而且電子月餅券銷售佔比有增加。

水果兄弟負責人黃先生形容中秋果籃銷售有回升、整體增長約5%，家庭及公司客人消費都較去年闊綽，公司客會提早兩週預訂送給其客戶，而家庭客的中秋正日送貨訂單亦見增加逾一成。商務果籃平均消費單價約一千至千五元，至於家庭客大多會選擇不同生果組合約千元左右。由於今年早過節，故能趕上水蜜桃當造季節，相對水晶梨就未到最佳時令。中秋果籃多以日本水果為主，水果兄弟形容近期日圓匯率下跌，算是有「拉上補下」的作用，因運費有明顯上升逾3成，尚可舒緩加價壓力。

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記者：王浩賢