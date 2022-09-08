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【歐央行議息】歐央行宣布加息75點子、歷來最大幅度　預告將繼續加息　歐元徘徊1算

股市 20:41 2022/09/08

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歐央行公布議息結果，宣布加息75點子，符合市場預期，為歷來最大幅度加息，即主要再融資利率由0.5%上調至1.25%，邊際借貸利率由0.75%上調至1.5%，存款授信額度利率由零上調至0.75%。利率將於9月14日生效。

歐央行議息無驚喜，歐元未有太大異動，於「1算」徘徊，歐元兌美元現報1.0007。

歐央行形容是次加息是由當前高度寬鬆的政策利率水平，走向確保通脹及時恢復至2%中期目標的重要一步。根據目前的評估，管委員會預計在接下來的幾次會議上將進一步提高利率，以抑制需求並防止通脹預期持續向上。

管委會將以收到的信息和不斷演化的通脹前景，定期重新評估政策路徑，未來的政策利率決定將繼續依賴數據，及以逐次會議去決定。

歐元區8月CPI按年升9.1%。歐央行指，能源及食品飈升、重啟經濟對部份行業造成的需求壓力，以及供應鏈瓶頸仍推升通脹，預期短期通脹將進一步上升。

歐央行將今年、明年及2024年的平均通脹預測上調，至8.1%、5.5%及2.3%。

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編輯：袁諾曦

經濟 議息 歐洲央行 加息

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