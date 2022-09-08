【電動車】乘聯會：9月新能源車產銷有望按年高增長　Tesla中國8月銷量為76965輛

▲ 乘聯會：9月新能源車產銷有望按年高增長 Tesla中國8月銷量為76965輛

乘聯會公布8月份數據，今年8月份中國整體乘用車產量達211.6萬輛，按年增加41.9%，但較7月份減少1.9%。8月份中國乘用車銷量達187.1萬輛，按年增加28.9%。

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在新能源汽車方面，8月份新能源車產量達65萬輛，按年增長113.4%，而在銷量方面，8月份新能源車達52.9萬輛，按年增長111.2%。自主品牌的新能源車滲透率達52.8%，豪華車中的新能源車滲透率達17.4%。Tesla中國銷量達76965輛。

乘聯會表示，受極熱天氣和部分車企高溫假帶來的產能損失，仍會在9月份釋放，加上芯片供給改善，生產恢復良好，9月乘用車生產能力很強。雖然目前國內疫情仍有不確定性，但9月預計產銷按年實現高增長。

乘聯會又指，目前車市促銷力度仍處於高位，並可能按慣例在9月後進入促銷收縮期，未來政策退出前的銷量持續高漲推動促銷力度進一步縮小，因此9月是購車最佳時機。

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記者：梁安琪