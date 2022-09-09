【銀色債券】信銀國際、富邦香港推銀債退款優惠　退款資金敍做6個月港元定存享3.2%年息　各行優惠一文睇晒

第七批、保底息達4厘的銀色債券公布配發結果，申請人最多可獲發21手銀債，而20手或以下的申請獲全數配發。多家銀行就銀債退款推出優惠，主要為定存。

信銀國際公布推出銀債退款優惠，由9月14日至30日，客戶以銀債退款敍做6個月港元定期存款，可享特惠年利率達3.2%，用以敍做定存的退款金額不設上限。

富邦銀行 (香港) 表示，透過該行認購銀債之客戶，於9月14日至30日期間，客戶以銀債退款開立定期存款可享新資金定期存款優惠，惟存款金額須達到指定要求。以新資金開立港元/美元定期存款戶口，可專享特惠年利率，存款金額等值100萬港元或以上開立港元定存戶口，存期3個月、6個月、9個月、12個月，年利率分別為2.8%、3.2%、3.2%、3.3%。存款金額等值100萬港元或以上開立美元定存戶口，存期3個月、6個月、9個月、12個月，年利率分別為3.2%、3.5%、3.6%、3.7%。優惠名額有限。

東亞銀行 （00023） 早前亦指，就今批銀債，將會推出退款優惠，詳情稍後公布。致富證券董事及證券業務主管郭家安早前表示，退款可免手續費認購基金。

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編輯：胡學能