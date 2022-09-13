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【銀色債券】信銀國際、富邦香港推銀債退款優惠　退款資金敍做6個月港元定存享3.2厘年息　各行優惠一文睇晒

Hot Talk 18:25 2022/09/13

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第七批、保底息達4厘的銀色債券公布配發結果，申請人最多可獲發21手銀債，而20手或以下的申請獲全數配發。多家銀行就銀債退款推出優惠，主要為定存。

工銀亞洲：388天期定存特惠年利率3.15厘

工銀亞洲公布，為銀債退款的客戶提供三大退款優惠。優惠1（優惠期由9月15日至9月30日）：開立/持有綜合/理財e時代/理財金賬戶並持有該行的借記卡的客戶，以全新資金10萬元或以上開立港元定期存款，存期388天、228天、128天的特惠年利率分別為3.15厘、3厘、2.65厘。

優惠2（優惠期由9月15日至10月14日）：透過該行認購銀債的客戶，憑銀債退款以整額方式認購基金產品，可享0.5%基金認購費優惠。

優惠3（優惠期由9月15日至10月14日）：透過該行認購銀債的客戶，憑銀債退款兌換人民幣，可享40點子優惠。

信銀國際：6個月港元定存特惠年利率3.2厘

信銀國際公布推出銀債退款優惠，由9月14日至30日，客戶以銀債退款敍做6個月港元定期存款，可享特惠年利率達3.2厘，用以敍做定存的退款金額不設上限。

富邦銀行 (香港)：12個月港元定存年利率3.3厘

富邦銀行 (香港) 表示，透過該行認購銀債之客戶，於9月14日至30日期間，客戶以銀債退款開立定期存款可享新資金定期存款優惠，惟存款金額須達到指定要求。以新資金開立港元/美元定期存款戶口，可專享特惠年利率，存款金額等值100萬港元或以上開立港元定存戶口，存期3個月、6個月、9個月、12個月，年利率分別為2.8%、3.2%、3.2%、3.3%。存款金額等值100萬港元或以上開立美元定存戶口，存期3個月、6個月、9個月、12個月，年利率分別為3.2%、3.5%、3.6%、3.7%。優惠名額有限。

東亞銀行 （00023） 早前亦指，就今批銀債，將會推出退款優惠，詳情稍後公布。致富證券董事及證券業務主管郭家安早前表示，退款可免手續費認購基金。

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

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編輯：胡學能

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債券 定期存款 信銀國際 港元定期存款 配售 銀色債券 銀行 東亞銀行（00023）

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