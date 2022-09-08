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【企業碳排放】綠色和平：混合動力車時代已過 研究批豐田碳排放包尾

環球政經 19:11 2022/09/08

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據《路透社》報道，環保組織綠色和平（Green Peace) 周四（8日）發布了對 10 家汽車製造商脫碳的新研究，豐田汽車（Toyota）排名墊底，排名與去年相同，日產（Nissan）和本田（HONDA）（美：HMC）則分別排名第8和第9位。

研究指豐田汽車（美：TM）出產的零排放汽車佔該公司銷售額的比例不到1%，並指出供應鏈脫碳進展緩慢。豐田汽車近年亦屢受綠色投資者評擊，稱豐田沒有迅速採用電池電動汽車 (BEV)。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

在飽受批評下，豐田在去年12月曾宣告，將2030年的年銷售目標，從以往200萬輛BEV和燃料電池汽車改為350萬輛全電動汽車。並於上周表示將在日本及美國投資高達7,300億日圓（約398億港元）製造電動汽車電池。

日本綠色和平氣候及能源活動家 Daniel Read稱，他認為混合動力車的時代已經結束。在研究中，排名第一為通用汽車General Motors（美：GM），但亦僅在100分中取得38.5分。

【延伸閱讀】花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股　【下一頁

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責任編輯：何珊如

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