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【ET開市直擊】騰訊300關有冇力守住　電力股再炒上？（附time code）

股市 11:28 2022/09/09

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騰訊 （00700） 大股東Naspers旗下的互聯網投資旗艦Prosus再減持騰訊，最新減持111.5萬股，持股量下降至27.99%，另將1.92億股騰訊存入CCASS。騰訊上日低位曾見300.2元，收市報301.8元，跌3.1%，300關仍可守住嗎？首批300億人幣能源保供特別債日前發行，電力股再現炒作，華電 （00902） 、潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 齊升3-6%，電力股再度受追捧炒上？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你解構焦點股。

Time code
00：25 - 港股今日焦點速覽　
01：02 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：43 - 亞太股市早段市況速報
04：13 - 鮑威爾、歐洲央行言論符合市場預期平均值
04：52 - 美國9月加息0.75厘無懸念
05：56 - 美股等9月議息結果出爐才有方向　短綫行大型上落市
07：16 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：14 - 港股繼續弱勢　試3月中後低位
09：08 - 港股未見誘因令投資者入場　等外圍、內地逐步明朗化才可造好
09：43 - 港股估值平　 成交疲弱乏上升誘因
10：40 - 恒指短綫企穩20天綫19500點之上才可回穩
11：32 - 恒指下望留意3月低位18235點
11：50 - 騰訊 （00700） 股價會繼續回落　300元僅心理關口
12：48 - 騰訊 （00700） 利淡因素：大戶減持陰霾、市況氣氛差
13：45 - 騰訊 （00700） 應對大戶減持　沽貨回購減慢跌勢
14：23 - 騰訊 （00700） 重要支持位分析　未有貨宜觀望
15：15 - 電力股有炒作　受惠限煤價政策
17：05 - 電力股短期有機會繼續造好　已升不少追入要小心
18：02 - 嗶哩嗶哩 （09626） 績後股價急插　早前彈幅未算強
19：06 - 嗶哩嗶哩 （09626） 業績遜預期　第三季展望不理想
20：42 - 嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 等視頻業務監管風險大
21：26 - 嗶哩嗶哩 （09626） 股價走勢分析
21：34 - 港股開市前市況速報
23：17 - ET個股推介：康師傳 （00322）
27：50 - 港股開市市況速報
28：05 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 好掂？ 可考慮低吸？
30：29 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 267元有貨怎部署？
33：05 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 比Tesla（TSLA.US）好？造車新勢力點睇？
36：37 - 觀眾問股：兗礦能源 （01171） 24元有貨點睇？
38：02 - 觀眾問股：電力股可追入？潤電 （00836） 最好？
40：11 - 觀眾問股：二十大有冇炒作概念？冬季炒電力股、煤炭股？
42：10 - 觀眾問股：領展 （00823） 可入手？年尾收一轉息、有機會賺價？
43：59 - 觀眾問股：渣打 （02888） 幾錢可買？上望位及止蝕位？
46：05 - 觀眾問股：匯豐控股 （00005） 幾錢可入？中綫上望幾多？
47：00 - 觀眾問股：招行 （03968） 有貨前景點睇？   同四大內銀股比較如何？
48：38 - 內房股急彈可跟入？
50：55 - 內地8月份CPI按年升2.5%低於市場預期  PPI按年升2.3%明顯放緩點解讀？
52：41 - 港股最新市況速報
53：03 - 財經日誌提提你

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責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

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招商銀行（03968） 領展房產基金（00823） 比亞迪股份（01211） 渣打集團（02888） 債券 比亞迪 嗶哩嗶哩—SW（09626） 快手—W（01024） 低吸 上落市

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