【ET開市直擊】騰訊300關有冇力守住　電力股再炒上？（附time code）

騰訊 （00700） 大股東Naspers旗下的互聯網投資旗艦Prosus再減持騰訊，最新減持111.5萬股，持股量下降至27.99%，另將1.92億股騰訊存入CCASS。騰訊上日低位曾見300.2元，收市報301.8元，跌3.1%，300關仍可守住嗎？首批300億人幣能源保供特別債日前發行，電力股再現炒作，華電 （00902） 、潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 齊升3-6%，電力股再度受追捧炒上？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你解構焦點股。

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00：25 - 港股今日焦點速覽

01：02 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：43 - 亞太股市早段市況速報

04：13 - 鮑威爾、歐洲央行言論符合市場預期平均值

04：52 - 美國9月加息0.75厘無懸念

05：56 - 美股等9月議息結果出爐才有方向 短綫行大型上落市

07：16 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08：14 - 港股繼續弱勢 試3月中後低位

09：08 - 港股未見誘因令投資者入場 等外圍、內地逐步明朗化才可造好

09：43 - 港股估值平 成交疲弱乏上升誘因

10：40 - 恒指短綫企穩20天綫19500點之上才可回穩

11：32 - 恒指下望留意3月低位18235點

11：50 - 騰訊 （00700） 股價會繼續回落 300元僅心理關口

12：48 - 騰訊 （00700） 利淡因素：大戶減持陰霾、市況氣氛差

13：45 - 騰訊 （00700） 應對大戶減持 沽貨回購減慢跌勢

14：23 - 騰訊 （00700） 重要支持位分析 未有貨宜觀望

15：15 - 電力股有炒作 受惠限煤價政策

17：05 - 電力股短期有機會繼續造好 已升不少追入要小心

18：02 - 嗶哩嗶哩 （09626） 績後股價急插 早前彈幅未算強

19：06 - 嗶哩嗶哩 （09626） 業績遜預期 第三季展望不理想

20：42 - 嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 等視頻業務監管風險大

21：26 - 嗶哩嗶哩 （09626） 股價走勢分析

21：34 - 港股開市前市況速報

23：17 - ET個股推介：康師傳 （00322）

27：50 - 港股開市市況速報

28：05 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 好掂？ 可考慮低吸？

30：29 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 267元有貨怎部署？

33：05 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 比Tesla（TSLA.US）好？造車新勢力點睇？

36：37 - 觀眾問股：兗礦能源 （01171） 24元有貨點睇？

38：02 - 觀眾問股：電力股可追入？潤電 （00836） 最好？

40：11 - 觀眾問股：二十大有冇炒作概念？冬季炒電力股、煤炭股？

42：10 - 觀眾問股：領展 （00823） 可入手？年尾收一轉息、有機會賺價？

43：59 - 觀眾問股：渣打 （02888） 幾錢可買？上望位及止蝕位？

46：05 - 觀眾問股：匯豐控股 （00005） 幾錢可入？中綫上望幾多？

47：00 - 觀眾問股：招行 （03968） 有貨前景點睇？ 同四大內銀股比較如何？

48：38 - 內房股急彈可跟入？

50：55 - 內地8月份CPI按年升2.5%低於市場預期 PPI按年升2.3%明顯放緩點解讀？

52：41 - 港股最新市況速報

53：03 - 財經日誌提提你

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責任編輯：何美澄