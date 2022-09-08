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【業績︱Bilibili】嗶哩嗶哩美股早段跌16%　次季經調整淨虧損擴大至19.6億人幣　移動遊戲收入跌15%

股市 22:12 2022/09/08

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Bilibili嗶哩嗶哩 （09626） 截至6月底止第二季，淨虧損為20.1億元（人民幣，下同），去年同期的11.2億元，經調整淨虧損為19.6億元，去年同期為13.2億元。

嗶哩嗶哩預期，第三季淨營業額達到56億元至58億元，這意味按年增約7.6%至11.4%。

嗶哩嗶哩港股全日升3.1%，收報181.8港元，成交約3.1億元。美股方面早段曾跌15.9%，晚上10時12分，跌13.6%。

期內，淨營業額總額49億元，按年升9%，其中，移動遊戲營業額跌15.2%至10.5億元，主因上半年缺少推出受歡迎的新獨家發行 遊戲。不過，其他業務分部均有所增長，增值服務營業額增加約29%至21億元，廣告營業額升約10%至11.6億元，電商及其他的營業額則升約4%至6億元。

第二季月均活躍用戶增加29%至3.06億，創新高，日均活躍用戶增加33%至約8350萬，平均每月付費用戶增加32%至約2750萬。

嗶哩嗶哩表示，相信疫情最嚴重的影響已經過去，公司做好了今年下半年重拾增長勢頭，並提高利潤率的充分準備。主席兼首席執行官陳睿指，期望宏觀環境的改善可以助力公司業務的進一步發展，同時公司也將繼續控制成本並縮窄淨虧損。

B站核心工作包括視頻、用戶增長、營收增長

管理層在業績電話會議中表示，B站核心工作首先是視頻，然後是增長，包括用戶和營收方面，公司強調改善用戶增長的效率，及降低獲取用戶的成本。他指B站的新用戶獲取成本正不斷下降，第二季市場費用按年降16%。

廣告業務方面，管理層認為，全球宏觀經濟挑戰，加上疫情反覆，短期以至未來一兩年都會影響廣告業，廣告主（advertiser）在這段時間的預算明顯萎縮，投放會較謹慎，而新興行業在這階段發展比以前更難。

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編輯：袁諾曦

美股 港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 嗶哩嗶哩（美：BILI）

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