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【業績︱Bilibili】嗶哩嗶哩次季經調整淨虧損擴大至19.6億人幣　移動遊戲收入跌15%　美股盤前跌逾5%

股市 18:58 2022/09/08

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嗶哩嗶哩次季淨虧損擴大至20.1億人幣　移動遊戲收入跌15%

Bilibili嗶哩嗶哩 （09626） 截至6月底止第二季，淨虧損為20.1億元（人民幣，下同），去年同期的11.2億元，經調整淨虧損為19.6億元，去年同期為13.2億元。

嗶哩嗶哩預期，第三季淨營業額達到56億元至58億元，這意味按年增約7.6%至11.4%。

嗶哩嗶哩港股全日升3.1%，收報181.8港元，成交約3.1億元。但於美股盤前跌5.3%，現報22.4美元。

期內，淨營業額總額49億元，按年升9%，其中，移動遊戲營業額跌15.2%至10.5億元，主因上半年缺少推出受歡迎的新獨家發行 遊戲。不過，其他業務分部均有所增長，增值服務營業額增加約29%至21億元，廣告營業額升約10%至11.6億元，電商及其他的營業額則升約4%至6億元。

第二季月均活躍用戶增加29%至3.06億，創新高，日均活躍用戶增加33%至約8350萬，平均每月付費用戶增加32%至約2750萬。

嗶哩嗶哩表示，相信疫情最嚴重的影響已經過去，公司做好了今年下半年重拾增長勢頭，並提高利潤率的充分準備。主席兼首席執行官陳睿指，期望宏觀環境的改善可以助力公司業務的進一步發展，同時公司也將繼續控制成本並縮窄淨虧損。

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編輯：袁諾曦

美股 港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 嗶哩嗶哩（美：BILI）

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