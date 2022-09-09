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Peppa Pig播映18年首現同性伴侶 英國觀眾反應兩極

環球社會熱點 10:05 2022/09/09

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風靡全球小朋友的超人氣卡通Peppa Pig推出18年，最近近來新改變。英國周二（6日）播出新一集Peppa Pig，內容講述主角Peppa的同學Penny Polar Bear，向大家介紹自己與兩名母親，一家三口幸福生活的故事。

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Peppa Pig周二在英國Channel 5播放最新一集，講述Peppa同學Penny Polar Bear，提及自己的家庭成員。Penny介紹自己與兩名母親同住；一位媽媽是醫生、另一個媽媽在家煮意粉，Penny亦稱自己最愛吃意粉，相信是受母親影響。

從Penny繪畫的圖畫，可見Penny與身穿紅色衣服的母親都有佩戴眼鏡，另一名穿綠色衣服的母親坐在女兒旁邊，一家三口在吃意粉。

Peppa Pig雖然是一部以女性、動物為主角的卡通片，但動畫推出18年以來，首次出現同性家庭。觀眾對Peppa Pig改變褒貶不一，英國安全學校聯盟在Twitter表示對動畫迎來改變感到高興；但亦有網民批評Peppa Pig做法毫無教育意義，反把想法灌輸幼童。

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傳64歲麥當娜與23歲男模熱戀 被嘲譜「嫲孫戀」 【下一頁】

英國電視動畫《Peppa Pig》深受學齡前兒童歡迎，就連前首相約翰遜（Boris Johnson）都被傳媒影到帶兒子到Peppa Pig主題公園遊玩，更大讚Peppa Pig為當地經濟帶來貢獻。

Peppa Pig描述主角和她的父母、弟弟及其他動物朋友的生活，如今已在全球多達180個國家及地區播放，被翻譯成40種語言。

2019年美國有組織發起請願，呼籲Peppa Pig加入同性父母家庭，希望動畫涵蓋所有家庭背景，讓幼童從動畫學習及了解多元家庭。活動當時取得逾2.3萬個簽名。

責任編輯：郭麗明

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