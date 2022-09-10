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【清酒新世界@iM網欄】 釀酒從「麴」開始 妙高山酒造．二

名人薈萃 09:00 2022/09/10

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妙高山酒造現時的首席杜氏為平田正行先生，他被稱為「上越的那個人」，平田先生認為「米」、「水」及「麴」這三個元素都要用上上等的材料，因為釀酒所用的材料對一個好的酒造來說是最重要的，特別是一個注重米香的酒造。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

要釀造「優雅的氣質清酒」，要得到「優雅」的第一個條件是從「麴」開始。根據平田先生的說法，麴就像清酒釀造師的親戚。它是釀造清酒的決定因素，也是酒造十分講究的要素之一，正因為麴就是味道的基礎，所以非常重要。釀造清酒除了使用麴菌和酵母等無形生物，當然還有全天然的大米和水。此外，多年積累的經驗與數據數據也很重要，但每年收穫的稻米質量和釀造季節的溫度、濕度都會影響清酒的質素。

妙高山酒造精心追求清酒的質量，選擇最為匹配的米、麴菌、酵母等來釀造。酒造主要使用的是新潟縣的優質酒米，例如越淡麗和五百万石，再配合富士山地下水，再加上像平田先生自己親戚一樣有感情和承諾的「麴」，還有他的家傳秘方「自社活性培養酵母」來釀造出令人永不厭倦的美味清酒。自社活性培養酵母是指使用兩種類型的自社活性培養酵母，也稱為「二段酵母仕込」，也就是說在釀造期間使用了兩種酵母。據平成先生介紹，自社活性培養酵母有如一個頑皮的男孩，因為精力旺盛、成長潛力非常大，但就很難駕馭，不過對於製作理想的清酒來說，它是必不可少的。

平田先生認為只有培養人的五種感官並掌握它們才能釀造出接近理想的清酒。當然對於所有的釀酒師來說，他們的最終目標都是希望能讓飲用的人說出「美味」兩字。而平田先生的目標是能釀造出妙高山酒造獨有的清酒，不只是新潟典型的淡麗辛口，而是具有讓人喝不厭、優雅的清酒。

 

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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